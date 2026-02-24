Πού θα έχουμε κλειστά σχολεία αύριο (25/2), ο λόγος

Κλειστά τα σχολεία θα μείνουν αύριο, Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στην Αμοργό σε ένδειξη πένθους, λόγω της εκδημίας του μακαριστού πρώην Μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού και Νήσων κυρού Επιφανίου Αρτέμη.

Ο Δήμος Αμοργού αποφάσισε την Αναστολή λειτουργίας όλων των Σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Αμοργού σε ένδειξη πένθους, λόγω της εκδημίας του μακαριστού πρώην Μητροπολίτη Θήρας, Αμοργού και Νήσων κυρού Επιφανίου Αρτέμη, στις 25-02-2026, ημέρα τέλεσης της εξοδίου ακολουθίας του.

Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ελάχιστη ένδειξη τιμής και αναγνώρισης της πολυσχιδούς προσφοράς του εκλιπόντος Ιεράρχη στην μαθητική νεολαία του νησιού σημειώνεται στη σχετική ανακοινώση του Δήμου.

Ο Δήμος Αμοργού εκφράζει την βαθιά οδύνη του για την κοίμηση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτης πρώην Θήρας, Αμοργού και Νήσων κυρού Επιφάνιου Αρτέμη. Ο κατά κόσμο Μιχαήλ Αρτέμης του Δημητρίου και της Ευαγγελίας γεννήθηκε στο Βρούτση Κάτω Μεριάς το 1934. Γόνος πολυμελούς αγροτικής οικογένειαςεργάζεται για να ολοκληρώσει το Γυμνάσιο και αργότερα την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Χειροτονήθηκε ιεροδιάκονος το 1958 και υπηρέτησε στον Ι.Ν. Αγίου Βασιλείου της οδού Μετσόβου στην Αθήνα. Ακολούθως, το 1964 χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και έγινε αρχιμανδρίτης, τοποθετούμενος ιεροκήρυκας της Ιεράς Μητροπόλεως Θήρας, Αμοργού και Νήσων. Το 1965 εξελέγη ηγούμενος στην Ιερά Μονή Παναγίας ΧοζοβιωτίσσηςΑμοργού, θέση την οποία υπηρέτησε για 38 χρόνια.

Στις 9 Ιανουαρίου 2003 εξελέγη από την Ιερά Σύνοδο της Εκκλησίας της Ελλάδος, Μητροπολίτης Θήρας, Αμοργού και Νήσων και χειροτονείται Επίσκοπος στις 11 Ιανουαρίου 2003 από τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Χριστόδουλο.

Στις 28 Αυγούστου 2021 υπέβαλε παραίτηση προς την Ιερά Σύνοδο, λόγο του προχωρημένου της ηλικίας του.

Ως ηγούμενος της ιστορικής μας μονής και μετέπειτα ως Επίσκοπος της Μητροπόλεως μας επιτέλεσε τεράστιο πνευματικό, κοινωνικό και διοικητικό έργο. Μεριμνούσε πάντα για την πνευματική καλλιέργεια της νεολαίας ενώ συμμετείχε ενεργά σε κάθε πνευματικό και κοινωνικό δρώμενο όλων των ενοριών του..

Η ανακαίνιση της Ιεράς Μονής, τα έργα αποκατάστασης στα Μετόχια του Φωτοδότη, του Βαλσαμίτη και του Θεολόγου, τα μαθητικά οικοτροφεία, οι δωρεές των οικοπέδων όπου ανεγέρθηκαν από τον Δήμο Αμοργού το Γυμνάσιο – Λυκειακές Τάξεις Αμοργού, το Νηπιαγωγείο Αρκεσίνης, το Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Αιγιάλης – Θολαρίων, υπογραμμίζουν την πλούσια δραστηριότητα και προσφορά του στο νησί της Αμοργού.

Μια προσφορά που συνδυαζόταν πάντα με την απέραντη ταπεινοφροσύνη και την ακλόνητη πίστη που τον διέκρινε και τον ξεχώριζε σε όλο του τον βίο.

Με την εκδημία του κλείνει ένας κύκλος πολυετούς και καρποφόρου προσφοράς στην Εκκλησία και στον άνθρωπο. Η μνήμη του θα παραμείνει ζωντανή ως μνήμη ευλογίας και φωτεινού παραδείγματος ανιδιοτελούς διακονίας.

Το σκήνωμά του εκλιπόντος θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα στον ενοριακό ιερό ναό του Αγίου Γεωργίου στα Κατάπολα όπου και θα τελεστή ηνεκρώσιμος ακολουθία την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου στις 10:30 το πρωί.

Ο ενταφιασμός θα πραγματοποιηθεί στο κοιμητήριο του Βρούτση.

Ο Δήμος Αμοργού αποτίνοντας τον ελάχιστο φόρο τιμής στον εκλιπόντα αποφάσισε σε έκτακτη συνεδρίαση του σήμερα Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026:

1. Να κηρυχθεί τριήμερο πένθος στο Δήμο Αμοργού, κατά το διάστημα του οποίου οι σημαίες σε όλα τα δημοτικά κτίρια και καταστήματα καθώς και στα σχολεία όλων των βαθμίδων θα κυματίζουν μεσίστιες ενώ αναστέλλεται κάθε προγραμματισμένη εκδήλωση του Δήμου έως την Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου 2026.

2. Η κηδεία του εκλιπόντος να τελεστή Δημοσία Δαπάνη.

3. Την ημέρα της εξόδιου ακολουθίας οι υπηρεσίες του Δήμου και των Νομικών του προσώπων να παραμείνουν κλειστές.

4.Το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράσει τα θερμά του συλλυπητήρια και τη συμπαράσταση του στους συγγενείς του κοιμηθέντος .

5.Το Δημοτικό Συμβούλιο να παρακολουθήσει σύσσωμο την εξόδιο ακολουθία.

6. Να αποχαιρετήσει εκ μέρους του Δήμου τον εκλιπόντα ο Δήμαρχος και να καταθέσει στεφάνι στο σκήνωμα του .

7.Το ψήφισμα να αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου Αμοργού και να δημοσιευθεί στον τοπικό Τύπο και μέσα ενημέρωσης.

Ο Δήμαρχος Αμοργού Ελευθέριος Καραΐσκος δήλωσε: «Η Αμοργός πενθεί τον Ποιμενάρχη της, τον Πνευματικό της Πατέρα, το Δάσκαλο της με την τεράστια πατρική αγκαλιά αγάπης που χωρούσε όλα τα νησιά μας. Ο μακαριστός Αμοργιανός ιεράρχης, τίμησε τον τόπο μας με την πορεία, το ήθος και τη διακονία του. Υπηρέτησε με αφοσίωση και πνευματική συνέπεια την εκκλησία μας αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα πίστης, αγάπης και προσφοράς.​

Για την Αμοργό μας δεν υπήρξε μόνο Ποιμενάρχης, αλλά πνευματικός μας πατέρας και δάσκαλος, που κράτησε βαθιά μέσα του την ταυτότητα, τις ρίζες και τις αξίες του νησιού. Με πατρική στοργή και ταπεινότητα στάθηκε δίπλα στους πιστούς, στήριξε την τοπική κοινωνία και ενίσχυσε το πνευματικό και φιλανθρωπικό έργο της Εκκλησίας.

Τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια προς την Ιερά Μητρόπολη, τον Ιερό Κλήρο και το πλήρωμα της Εκκλησίας, καθώς και προς την οικογένειά του και όλους τους Αμοργιανούς που αισθάνονται σήμερα φτωχότεροι.

Αιωνία του η μνήμη»