Μικρά tips για να παρατείνετε τη φρεσκάδα τους.

Τα πορτοκάλια αποτελούν ένα από τα πιο αγαπημένα και διαδεδομένα φρούτα παγκοσμίως. Γλυκά, ζουμερά και με χαρακτηριστική οξύτητα, καταναλώνονται όλο τον χρόνο είτε ως σνακ, είτε σε φρέσκο χυμό, είτε ως συστατικό σε σαλάτες και συνταγές μαγειρικής. Πέρα από τη γεύση τους, ξεχωρίζουν για την υψηλή περιεκτικότητά τους σε βιταμίνη C και τη σχετικά μεγάλη διάρκεια ζωής τους — υπό την προϋπόθεση ότι αποθηκεύονται σωστά.

Όπως αναφέρει το southernliving, στην καθημερινότητά μας συναντάμε κυρίως γλυκές ποικιλίες πορτοκαλιών. Ανάμεσα στις πιο γνωστές είναι τα Μανταρίνια, τα Βαλένθια, οι Κλημεντίνες, τα Μανταρίνι, τα Σεβίλη, τα Κάρα Κάρα και τα Ομφαλός (Navel). Παρότι διαφέρουν σε γεύση, χυμό και ένταση αρώματος, ο τρόπος αποθήκευσής τους είναι ουσιαστικά ο ίδιος.

Πρέπει τελικά να ψύχονται τα πορτοκάλια;

Η απάντηση, σύμφωνα με τους ειδικούς, είναι ξεκάθαρη: ναι, τα πορτοκάλια διατηρούνται καλύτερα στο ψυγείο. Αν και μπορούν να παραμείνουν για λίγες ημέρες εκτός ψύξης, οι χαμηλές θερμοκρασίες επιβραδύνουν σημαντικά τη διαδικασία ωρίμανσης και αλλοίωσης.

Τα πορτοκάλια προτιμούν ένα δροσερό και σκοτεινό περιβάλλον. Το φως του ήλιου και οι υψηλές θερμοκρασίες επιταχύνουν την ωρίμανση, μειώνοντας τη διάρκεια ζωής τους. Έτσι, ένα μπολ φρούτων στον πάγκο της κουζίνας μπορεί να φαίνεται ελκυστικό αισθητικά, όμως δεν αποτελεί την ιδανική επιλογή για μακροχρόνια διατήρηση.

Πώς να παρατείνετε τη φρεσκάδα τους

Η καλύτερη πρακτική είναι η αποθήκευση στο ψυγείο, ιδανικά σε συρτάρι χαμηλής υγρασίας. Πολλά πορτοκάλια πωλούνται σε σακούλες από πλέγμα, οι οποίες επιτρέπουν τη σωστή κυκλοφορία του αέρα και μπορούν να τοποθετηθούν απευθείας στο ψυγείο.

Τα πορτοκάλια ευδοκιμούν σε περιβάλλον χαμηλής υγρασίας. Εάν το ψυγείο διαθέτει ρυθμιζόμενα συρτάρια, καλό είναι να επιλεγεί η χαμηλή υγρασία. Σε περίπτωση που τα συρτάρια χρησιμοποιούνται για λαχανικά που απαιτούν υψηλή υγρασία, όπως λάχανο, σπαράγγια ή άλλα φυλλώδη, τα πορτοκάλια μπορούν να τοποθετηθούν σε κάποιο από τα βασικά ράφια του ψυγείου, μακριά από τα συγκεκριμένα προϊόντα.

Σε ιδανικές συνθήκες και σε θερμοκρασία περίπου 5–6 βαθμών Κελσίου (41–42°F), τα πορτοκάλια μπορούν να παραμείνουν φρέσκα έως και έναν μήνα, ορισμένες φορές και περισσότερο.

Τι ισχύει αν μείνουν εκτός ψυγείου

Αν το ψυγείο είναι γεμάτο ή προτιμάτε τα πορτοκάλια σε θερμοκρασία δωματίου, μπορούν να διατηρηθούν στον πάγκο για έως πέντε ημέρες. Είναι σημαντικό, ωστόσο, να τοποθετούνται σε σκιερό και δροσερό σημείο της κουζίνας, μακριά από άμεσο ηλιακό φως.

Μετά το πέρας αυτών των ημερών, εφόσον δεν έχουν καταναλωθεί, καλό είναι να μεταφερθούν στο ψυγείο ώστε να επιμηκυνθεί η διάρκεια ζωής τους.

Μπορούν να καταψυχθούν τα πορτοκάλια;

Η κατάψυξη είναι επίσης δυνατή, αν και δεν θεωρείται η ιδανική λύση για ολόκληρα πορτοκάλια. Η καλύτερη μέθοδος είναι να κοπούν πρώτα σε φέτες. Οι φέτες τοποθετούνται σε μία στρώση πάνω σε δίσκο με λαδόκολλα ή αλουμινόχαρτο και, αφού καταψυχθούν πλήρως, μεταφέρονται σε σακούλα ή δοχείο κατάψυξης με αεροστεγές κλείσιμο.

Με αυτόν τον τρόπο μπορούν να διατηρηθούν έως και τέσσερις μήνες. Αν και η υφή και μέρος της θρεπτικής αξίας ενδέχεται να μειωθούν ελαφρώς μετά την απόψυξη, παραμένουν ασφαλή και κατάλληλα για κατανάλωση.

Τι γίνεται με τα κομμένα πορτοκάλια

Τα κομμένα πορτοκάλια ή οι φέτες πρέπει να φυλάσσονται υποχρεωτικά στο ψυγείο, μέσα σε αεροστεγές δοχείο ή καλά κλεισμένη σακούλα. Η έκθεσή τους στον αέρα επιταχύνει την αλλοίωση, γι’ αυτό συνιστάται να καταναλώνονται μέσα σε πέντε έως επτά ημέρες.

Συμπερασματικά, η ψύξη αποτελεί τον πιο αποτελεσματικό τρόπο για να παρατείνετε τη διάρκεια ζωής των πορτοκαλιών. Ενώ μπορούν να διατηρηθούν για λίγες ημέρες εκτός ψυγείου, η αποθήκευση σε δροσερό και σκοτεινό περιβάλλον εξασφαλίζει σημαντικά μεγαλύτερη φρεσκάδα. Είτε τα απολαμβάνετε ως πρωινό χυμό είτε ως καθημερινό σνακ, η σωστή αποθήκευση θα σας επιτρέψει να έχετε πάντα ζουμερά και γευστικά πορτοκάλια στη διάθεσή σας.