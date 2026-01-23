Η χρηματοδότηση αφορά έργα για την βελτίωση και τη συντήρηση των υποδομών του πανεπιστημίου.

Χρηματοδότηση συνολικού ύψους 987.770,02 ευρώ προς το Πανεπιστήμιο Κρήτης ενέκρινε η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, με στόχο την κάλυψη αναγκών συντήρησης και επισκευής πανεπιστημιακών εγκαταστάσεων στο Ρέθυμνο και το Ηράκλειο.

Σύμφωνα με την πρυτανική αρχή, τα κονδύλια κατευθύνονται σε παρεμβάσεις άμεσης προτεραιότητας, οι οποίες θεωρούνται αναγκαίες για την απρόσκοπτη λειτουργία του Ιδρύματος, την ασφάλεια φοιτητών και εργαζομένων, καθώς και τη συνολική αναβάθμιση του εκπαιδευτικού και ερευνητικού περιβάλλοντος.

Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται

Ειδικότερα, για το Ρέθυμνο προβλέπονται:

επείγουσες συντηρήσεις κτηριακών υποδομών και του περιβάλλοντος χώρου της Πανεπιστημιούπολης Ρεθύμνου,

επείγουσες συντηρήσεις κτηριακών υποδομών και του αύλειου χώρου του κτηρίου του Εργαστηρίου Αρχαιολογίας, ιδιοκτησίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου,

αντικατάσταση κατεστραμμένων κλιματιστικών μηχανημάτων στα κτήρια της Φιλοσοφικής Σχολής, του Εστιατορίου και του Εργαστηρίου του Τμήματος Αρχαιολογίας στην παλιά πόλη του Ρεθύμνου,

συντήρηση και υποστήριξη των συστημάτων αδιάλειπτης παροχής ενέργειας (UPS) που είναι εγκατεστημένα στην Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, συμπεριλαμβανομένων του UPS του ΚΕΜΕ και του UPS του κτηρίου «Ξενία» Ρεθύμνου».

Αντίστοιχα, στο Ηράκλειο προγραμματίζονται:

εργασίες αποκατάστασης και μόνωσης στο κτήριο του τηλεσκοπίου 30 εκ. στον Σκίνακα,

συντήρηση των ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων στα κτήρια του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ηράκλειο,

συντήρηση και επισκευή εργαστηριακού εξοπλισμού των Ακαδημαϊκών Τμημάτων στο Ηράκλειου.

Όπως επισημαίνεται από την πρυτανική αρχή, η υλοποίηση των παραπάνω παρεμβάσεων αναμένεται να ενισχύσει ουσιαστικά τη λειτουργικότητα των πανεπιστημιακών υποδομών και να διασφαλίσει την παροχή υψηλού επιπέδου υπηρεσιών εκπαίδευσης και έρευνας, με έμφαση στην ασφάλεια, την ποιότητα και την αποδοτικότητα.