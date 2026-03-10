Η δημοσκόπηση της ALCO δείχνει πως τα κέρδη της ΝΔ από τον πόλεμο είναι προσωρινά.

Ορισμένα από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO για λογαριασμό της τηλεόρασης του Alpha έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.

Τι δείχνει μεταξύ όλων η μέτρηση;

-Το 68% των ερωτηθέντων πιστεύει πως για να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Μόλις το 22% πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη και κάθαρση χωρίς πολιτική αλλαγή, χωρίς δηλαδή να απομακρυνθεί από την εξουσία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

-Το 67% θεωρεί πως η καταδικαστική για τις υποκλοπές απόφαση εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση. Μόλις το 14% των ερωτηθέντων πιστεύει το αντίθετο, δηλαδή πως η καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές δεν εκθέτει την κυβέρνηση.

-Το 84% δεν θεωρεί ότι η κυβέρνηση περιόρισε την ακρίβεια τους τελευταίους μήνες, ενώ μόνο το 14% ότι την περιόρισε.

Πέραν δηλαδή της συγκυρίας του πολέμου η κυβέρνηση δεν βελτιώνει την εικόνα της σε κανένα από τα μεγάλα διακυβεύματα της πολιτικής ζωής της χώρας.

Αντιθέτως, σχεδόν ο τρεις από τους τρεις ψηφοφόρους που δηλώνουν πως θα ψηφίσουν τη ΝΔ στις προσεχείς εκλογές πιστεύει ότι για να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση πρέπει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ένας στους δυο (!) πως εκθέτει την κυβέρνηση η καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές όπως και ότι δεν περιόρισε την ακρίβεια τους τελευταίους μήνες.

Συνεπώς η όποια αύξηση στη θετική της εικόνα οφείλεται αποκλειστικά στη συσπείρωση γύρω της λόγω του πολέμου και μόνο σίγουρο δεν είναι ότι θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη του πολέμου.