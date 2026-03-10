Ορισμένα από τα ευρήματα της δημοσκόπησης της ALCO για λογαριασμό της τηλεόρασης του Alpha έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
Τι δείχνει μεταξύ όλων η μέτρηση;
-Το 68% των ερωτηθέντων πιστεύει πως για να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση πρέπει να υπάρξει πολιτική αλλαγή στη χώρα. Μόλις το 22% πιστεύει ότι μπορεί να υπάρξει δικαιοσύνη και κάθαρση χωρίς πολιτική αλλαγή, χωρίς δηλαδή να απομακρυνθεί από την εξουσία η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
-Το 67% θεωρεί πως η καταδικαστική για τις υποκλοπές απόφαση εκθέτει πολιτικά την κυβέρνηση. Μόλις το 14% των ερωτηθέντων πιστεύει το αντίθετο, δηλαδή πως η καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές δεν εκθέτει την κυβέρνηση.
-Το 84% δεν θεωρεί ότι η κυβέρνηση περιόρισε την ακρίβεια τους τελευταίους μήνες, ενώ μόνο το 14% ότι την περιόρισε.
Πέραν δηλαδή της συγκυρίας του πολέμου η κυβέρνηση δεν βελτιώνει την εικόνα της σε κανένα από τα μεγάλα διακυβεύματα της πολιτικής ζωής της χώρας.
Αντιθέτως, σχεδόν ο τρεις από τους τρεις ψηφοφόρους που δηλώνουν πως θα ψηφίσουν τη ΝΔ στις προσεχείς εκλογές πιστεύει ότι για να έχουμε δικαιοσύνη και κάθαρση πρέπει να φύγει η κυβέρνηση Μητσοτάκη και ο ένας στους δυο (!) πως εκθέτει την κυβέρνηση η καταδικαστική απόφαση για τις υποκλοπές όπως και ότι δεν περιόρισε την ακρίβεια τους τελευταίους μήνες.
Συνεπώς η όποια αύξηση στη θετική της εικόνα οφείλεται αποκλειστικά στη συσπείρωση γύρω της λόγω του πολέμου και μόνο σίγουρο δεν είναι ότι θα συνεχιστεί και μετά τη λήξη του πολέμου.