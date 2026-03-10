Αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων εν μέσω ενεργειακού σοκ, τo Employee Stock Ownership Plan της Viva Wallet, η Microsoft Hellas, η General Mills Hellas, η Space Hellas και το σύστημα επικοινωνιών της ΥΠΑ

Αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων

Το Χρηματιστήριο Αθηνών επιβεβαιώνει ότι δεν λειτουργεί απομονωμένο από τις διεθνείς εξελίξεις, αλλά επηρεάζεται άμεσα από τις μεταβολές στο παγκόσμιο ενεργειακό και γεωπολιτικό περιβάλλον. Η άνοδος της τιμής του πετρελαίου πάνω από το όριο των 100 δολαρίων λειτούργησε ως καταλύτης για μια ευρύτερη αναδιάρθρωση χαρτοφυλακίων, με τους επενδυτές να περιορίζουν την έκθεσή τους σε κλάδους που θεωρούνται πιο ευάλωτοι σε μια πιθανή επιβράδυνση της οικονομικής δραστηριότητας και να στρέφονται παράλληλα σε εταιρείες που θα μπορούσαν να επωφεληθούν από το νέο ενεργειακό και πληθωριστικό περιβάλλον. Οι πιέσεις στις τράπεζες και σε κυκλικούς βιομηχανικούς τίτλους αντανακλούν αυτή τη στάση προσαρμογής στο ρίσκο. Οι επενδυτές προχώρησαν σε κατοχύρωση κερδών σε μετοχές που είχαν ήδη καταγράψει σημαντική άνοδο το προηγούμενο διάστημα, προτιμώντας να διατηρήσουν ρευστότητα ή να ανακατευθύνουν κεφάλαια σε πιο ανθεκτικούς κλάδους. Παράλληλα, η ενίσχυση ενεργειακών εταιρειών και επιλεγμένων «αμυντικών» τίτλων υποδήλωσε ότι η αγορά αναζητά σημεία σταθερότητας σε ένα περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας. Το βασικό ερώτημα για τις επόμενες συνεδριάσεις παραμένει η διάρκεια του ενεργειακού σοκ. Αν οι τιμές του πετρελαίου διατηρηθούν σε υψηλά επίπεδα, η κλαδική διαφοροποίηση και η επιλεκτική τοποθέτηση κεφαλαίων θα μπορούσε να συνεχιστεί. Αντίθετα, μια πιθανή αποκλιμάκωση των γεωπολιτικών εντάσεων θα μπορούσε να οδηγήσει σε σταδιακή επαναφορά της επενδυτικής διάθεσης σε πιο κυκλικούς τομείς της αγοράς.

Η Viva Wallet

Μετά από έντονο παρασκήνιο και σκληρό παζάρι μεταξύ του ιδρυτή της Viva Wallet Χάρη Καρώνη (WeRealize) και της JPMorgan, εγκρίθηκε τελικά η ανανέωση και τροποποίηση του προγράμματος δικαιωμάτων προαίρεσης αγοράς μετοχών (Employee Stock Ownership Plan -ESOP) της εταιρείας. Το πρόγραμμα, που αποτελεί ένα από τα βασικά εργαλεία αμοιβής, κινήτρων και διακράτησης στελεχών της Viva Wallet, ανέδειξε για ακόμη μία φορά τη δύσκολη συνύπαρξη των δύο βασικών μετόχων.

Η απόφαση ελήφθη από τη Γενική Συνέλευση στις 16 Φεβρουαρίου 2026 και προβλέπει την ανανέωση και τροποποίηση του ESOP, το οποίο η διοίκηση θεωρεί κρίσιμο για τη διατήρηση της ευθυγράμμισης των εργαζομένων με τους μακροπρόθεσμους στόχους του ομίλου. Σύμφωνα με την εταιρεία, το υφιστάμενο πρόγραμμα είχε χάσει μέρος της αποτελεσματικότητάς του, καθώς οι χαμηλές δίκαιες αγοραίες αξίες (Fair Market Value - FMV) που υπολογίστηκαν από αποτιμητή διορισμένο από την JPMorgan, σε συνδυασμό με την επιδείνωση της αντίληψης της αγοράς για την αξία της εταιρείας μετά από τις πρόσφατες δημόσιες ανακοινώσεις, δημιούργησαν απόκλιση μεταξύ των εξωτερικών ενδείξεων αποτίμησης και της πραγματικής αναπτυξιακής πορείας της Viva Wallet. Η διοίκηση υποστήριξε ότι οι συνθήκες αυτές καθιστούσαν το πρόγραμμα οικονομικά αναποτελεσματικό σε μια περίοδο που ο όμιλος βρίσκεται σε φάση στρατηγικού μετασχηματισμού.

Η ανάγκη παράτασης του προγράμματος είχε τεθεί στο τραπέζι ήδη από τον Οκτώβριο του 2025, καθώς η λήξη του είχε οριστεί για τις 31 Δεκεμβρίου της ίδιας χρονιάς. Όπως επισημαίνεται, η καθυστέρηση στη λήψη απόφασης, εξαιτίας διαδικαστικών αντιρρήσεων και επαναλαμβανόμενων αναβολών, δημιούργησε κινδύνους για τη σταθερότητα του συστήματος κινήτρων της εταιρείας σε μια ιδιαίτερα ευαίσθητη περίοδο. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Viva Wallet, σε συνεδρίαση στις 20 Νοεμβρίου 2025, ενέκρινε σειρά τροποποιήσεων με στόχο την αποκατάσταση της λειτουργικότητας του ESOP και την προσαρμογή του στο νέο στρατηγικό πλαίσιο της εταιρείας για την περίοδο 2026–2028. Μεταξύ άλλων αποφασίστηκε η παράταση της διάρκειας του προγράμματος έως τις 31 Δεκεμβρίου 2028, ενώ εισήχθη και νέος μηχανισμός ενεργοποίησης των δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με την πρόταση της διοίκησης, τα δικαιώματα θα ενεργοποιούνται αποκλειστικά σε περίπτωση μεταβίβασης μετοχών από τον πλειοψηφούντα μέτοχο, υπό την προϋπόθεση ότι η αποτίμηση της εταιρείας δεν θα είναι χαμηλότερη από τα 3 δισ. ευρώ. Το συγκεκριμένο όριο, όπως σημειώνεται, βασίζεται σε ανεξάρτητες αποτιμήσεις – μεταξύ άλλων από τις Mazars και Houlihan Lokey – αλλά και σε δείκτες της αγοράς και προσδοκίες των εργαζομένων.

Η πρόταση αυτή, ωστόσο, δεν βρήκε πλήρη αποδοχή από την JPMorgan, η οποία δήλωσε ότι συμφωνεί με την παράταση του ESOP έως το τέλος του 2028, χωρίς όμως να στηρίζει την ενσωμάτωση του κατώτατου ορίου αποτίμησης των 3 δισ. ευρώ. Η διαφωνία αυτή οδήγησε την εταιρεία στο να θέσει προς έγκριση δύο διαφορετικές εκδοχές του προγράμματος: μία με το όριο αποτίμησης, όπως εισηγήθηκε η διοίκηση, και μία χωρίς αυτό, όπως προτιμούσε η JPMorgan. Τελικά, η Γενική Συνέλευση ενέκρινε ομόφωνα την παράταση της διάρκειας του ESOP για τρία ακόμη έτη. Ωστόσο, η διαδικασία που προηγήθηκε κατέδειξε για ακόμη μια φορά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο βασικών μετόχων και τις εντάσεις που εξακολουθούν να χαρακτηρίζουν τη σχέση τους, σε μια περίοδο κατά την οποία η Viva Wallet επιχειρεί να επαναπροσδιορίσει τη στρατηγική της για τα επόμενα χρόνια. Η υλοποίηση και εξειδίκευση των όρων του προγράμματος, όπως επισημαίνεται, παραμένει στην αρμοδιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου.

Η Microsoft Hellas

Ισχυρή άνοδο σε έσοδα, κέρδη και ρευστότητα κατέγραψε η Microsoft Hellas για τη χρήση που ολοκληρώθηκε στις 30 Ιουνίου 2025, σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις που δόθηκαν χθες στη δημοσιότητα. Ο καθαρός κύκλος εργασιών της ελληνικής θυγατρικής της Microsoft ανήλθε σε 66,63 εκατ. ευρώ, έναντι 59,86 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση περίπου 11,3%. Η άνοδος αποδίδεται κυρίως στις υπηρεσίες προώθησης προϊόντων της Microsoft στο εξωτερικό και στις υπηρεσίες υποστήριξης και ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων. Η ενίσχυση της δραστηριότητας μεταφράστηκε σε ακόμη μεγαλύτερη αύξηση της κερδοφορίας. Τα κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 12,16 εκατ. ευρώ, από 8,26 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, παρουσιάζοντας άνοδο περίπου 47,2%. Τα κέρδη προ φόρων ανήλθαν σε 15,83 εκατ. ευρώ, από 10,72 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 47,6%, ενώ τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 15,11 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά περίπου 57% σε σχέση με τα 9,63 εκατ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εξέλιξη στη ρευστότητα της εταιρείας. Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, που περιλαμβάνουν κυρίως τραπεζικές καταθέσεις, ανήλθαν σε 49,85 εκατ. ευρώ, από 33,02 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, σημειώνοντας αύξηση περίπου 51% ή 16,8 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή αντανακλά τις ισχυρές λειτουργικές ταμειακές ροές της εταιρείας, οι οποίες ανήλθαν σε 17,33 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά περίπου 83,9% σε σχέση με τα 9,42 εκατ. ευρώ της προηγούμενης χρήσης. Η βελτίωση των αποτελεσμάτων ενίσχυσε σημαντικά και τη χρηματοοικονομική θέση της εταιρείας. Η καθαρή θέση διαμορφώθηκε σε 37,14 εκατ. ευρώ, από 24,98 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση περίπου 48,7%, ενώ το σύνολο του ενεργητικού ανήλθε σε 62,58 εκατ. ευρώ, έναντι 47,13 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας άνοδο περίπου 32,8%.

H Space Hellas και το σύστημα επικοινωνιών της ΥΠΑ

Σημαντική εμπλοκή προέκυψε σε έργο που αφορά τα κέντρα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας της χώρας, μετά από απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Το δικαστήριο έκρινε ότι δεν μπορεί να τροποποιηθεί σύμβαση για την προμήθεια συστήματος επικοινωνιών και καταγραφής φωνής για την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), επειδή η σύμβαση έχει ήδη λήξει. Σύμφωνα με την απόφαση 0062/2026 του Ελεγκτικού Συνεδρίου εξετάστηκε προσφυγή του Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών με την οποία ζητούνταν η ανάκληση προηγούμενης πράξης προσυμβατικού ελέγχου που είχε απορρίψει την τροποποίηση της σύμβασης. Η υπόθεση αφορά τη συμφωνία που υπεγράφη το 2019 μεταξύ του υπουργείου και της εταιρείας Space Hellas για την προμήθεια συστήματος Voice Communication & Recording System (VCRS) για τα κέντρα ελέγχου περιοχής Αθηνών και Μακεδονίας.

Η αρχική προμήθεια είχε προϋπολογιστεί σε περίπου 7,2 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ, ενώ το τελικό συμβατικό τίμημα διαμορφώθηκε σε περίπου 3,8 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Η σύμβαση προέκυψε από διεθνή διαγωνισμό που προκηρύχθηκε το 2017 για την εγκατάσταση νέου συστήματος επικοινωνιών στα κέντρα ελέγχου της ΥΠΑ. Στον διαγωνισμό συμμετείχαν τέσσερις εταιρείες, με την προσφορά της Space Hellas να αναδεικνύεται ως η πλέον συμφέρουσα βάσει της σχέσης ποιότητας–τιμής. Η σύμβαση υπογράφηκε τον Απρίλιο του 2019 και προέβλεπε ότι η εγκατάσταση και παράδοση του συστήματος θα ολοκληρωνόταν μέσα σε 30 μήνες από την υπογραφή της.

Κατά την υλοποίηση του έργου, ωστόσο, προέκυψαν τεχνικές και διοικητικές διαφωνίες σχετικά με τις λεπτομερείς λειτουργικές προδιαγραφές του συστήματος (DFS), οι οποίες θα καθόριζαν τον τρόπο εφαρμογής της σύμβασης. Οι προδιαγραφές ολοκληρώθηκαν στις αρχές του 2021 έπειτα από σειρά συσκέψεων, αλλά δεν εγκρίθηκαν τελικά από την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, καθώς εκτιμήθηκε ότι ενδέχεται να συνιστούν ουσιώδη τροποποίηση του αντικειμένου και του χρονοδιαγράμματος της σύμβασης. Στη συνέχεια, η Επιτροπή Παρακολούθησης και Παραλαβής της ΥΠΑ γνωμοδότησε αρνητικά ως προς την τροποποίηση, επισημαίνοντας ότι οι προτεινόμενες αλλαγές θα μπορούσαν να θεωρηθούν θεμελιώδεις μεταβολές σε σχέση με την αρχική σύμβαση και ενδεχομένως να είχαν επιτρέψει τη συμμετοχή διαφορετικών υποψηφίων στον αρχικό διαγωνισμό.

Η λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης χωρίς να έχει ζητηθεί εγκαίρως παράταση δημιούργησε επιπλέον νομικά ζητήματα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία περί δημοσίων συμβάσεων, όταν παρέλθει η προθεσμία παράδοσης χωρίς να ολοκληρωθεί η προμήθεια, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να εξετάσει ακόμη και το ενδεχόμενο κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. Η υπόθεση έφθασε στο Ελεγκτικό Συνέδριο μετά από προσφυγή του υπουργείου, υπέρ της οποίας παρενέβη και η ανάδοχος εταιρεία Space Hellas. Ωστόσο, ο Αντεπίτροπος Επικρατείας εισηγήθηκε την απόρριψη της προσφυγής, υποστηρίζοντας ότι η τροποποίηση δεν μπορεί να προχωρήσει από τη στιγμή που η σύμβαση έχει ήδη λήξει.

Στην πράξη, η Space Hellas δεν μπορεί να προχωρήσει στην υλοποίηση του συστήματος μέσω της συγκεκριμένης συμφωνίας και η τύχη του έργου περνά πλέον στη διοίκηση, η οποία θα πρέπει να αποφασίσει αν θα τερματίσει οριστικά τη σύμβαση, αν θα εξετάσει την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου ή αν θα προχωρήσει σε νέο διαγωνισμό για το ίδιο έργο.

Η General Mills Hellas

Σημαντική κάμψη στις πωλήσεις της κατέγραψε το 2025 η General Mills Ελλάς, κυρίως λόγω της υποχώρησης των εξαγωγών που αποτελούν και τον βασικό πυλώνα της δραστηριότητάς της. Σύμφωνα με τα οικονομικά στοιχεία της εταιρείας, ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 51,8 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας μείωση περίπου 9% σε σύγκριση με την προηγούμενη χρήση, όταν οι πωλήσεις είχαν ανέλθει στα 56,8 εκατ. ευρώ. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στη σημαντική μείωση των εξαγωγών, οι οποίες περιορίστηκαν κατά περίπου 4,37 εκατ. ευρώ. Παράλληλα, μικρότερη υποχώρηση καταγράφηκε και στην εγχώρια αγορά, όπου οι πωλήσεις μειώθηκαν κατά περίπου 632 χιλιάδες ευρώ. Καθοριστικό ρόλο στη συρρίκνωση των πωλήσεων έπαιξε η διακοπή της παραγωγής προϊόντων ζύμης στην Ελλάδα, κίνηση που εντάσσεται στο πλαίσιο της ευρύτερης παγκόσμιας στρατηγικής αναδιάρθρωσης του ομίλου General Mills. Παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, η εταιρεία κατόρθωσε να ενισχύσει σημαντικά τα περιθώρια κερδοφορίας της. Τα μικτά κέρδη ανήλθαν σε 4,29 εκατ. ευρώ από 2,11 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση, αντιστοιχώντας στο 8,3% των πωλήσεων, έναντι 3,7% το 2024. Αντίστοιχα, τα αποτελέσματα προ φόρων διαμορφώθηκαν σε 1,99 εκατ. ευρώ, έναντι 1,21 εκατ. ευρώ ένα χρόνο νωρίτερα, καταγράφοντας αξιοσημείωτη ενίσχυση της κερδοφορίας. Σε επίπεδο ισολογισμού, τα ίδια κεφάλαια της εταιρείας ανήλθαν στις 31 Μαΐου 2025 σε 13,87 εκατ. ευρώ, ενώ το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε περίπου στα 49,7 εκατ. ευρώ. Κατά τη διάρκεια του 2025 η εταιρεία απασχόλησε κατά μέσο όρο 173 εργαζομένους. Για το 2026, η διοίκηση της General Mills Ελλάς εκτιμά ότι τόσο οι πωλήσεις στην ελληνική αγορά όσο και οι εξαγωγές θα κινηθούν περίπου στα ίδια επίπεδα με εκείνα του 2025, με την κερδοφορία να αναμένεται να διατηρηθεί σε αντίστοιχα επίπεδα.

Στα θρανία οι νεοδιοριζόμενοι εφοριακοί

Νέο πλαίσιο για την υποχρεωτική εισαγωγική εκπαίδευση των νεοδιοριζόμενων υπαλλήλων της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων θεσπίσθηκε με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή. Η απόφαση καθορίζει αναλυτικά τη διαδικασία εκπαίδευσης, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των εκπαιδευόμενων, καθώς και τον τρόπο αξιολόγησής τους στη Φορολογική και Τελωνειακή Ακαδημία. Σύμφωνα με τον νέο κανονισμό, η εισαγωγική εκπαίδευση αποτελεί υποχρεωτικό στάδιο για όλους τους νεοδιορισμένους υπαλλήλους της ΑΑΔΕ και περιλαμβάνει τόσο θεωρητική όσο και πρακτική κατάρτιση. Το πρόγραμμα μπορεί να υλοποιείται δια ζώσης, εξ αποστάσεως ή με μικτή μέθοδο διδασκαλίας, ενώ οργανώνεται σε διαδοχικά στάδια που προσαρμόζονται ανάλογα με τον κλάδο των υπαλλήλων. Η συνολική διάρκεια της εκπαίδευσης για τους κλάδους των εφοριακών και Τελωνειακών μπορεί να φτάσει έως και τις 1.350 εκπαιδευτικές ώρες. Μέρος του προγράμματος αφορά πρακτική άσκηση, η οποία μπορεί να διαρκεί έως 580 ώρες και πραγματοποιείται σε υπηρεσίες της ΑΑΔΕ, υπό την καθοδήγηση έμπειρων υπαλλήλων. Στόχος είναι η εξοικείωση των νέων στελεχών με το φορολογικό ή τελωνειακό αντικείμενο και η απόκτηση πρακτικών δεξιοτήτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και των δραστηριοτήτων είναι υποχρεωτική, ενώ οι απουσίες δεν επιτρέπεται να υπερβαίνουν το 10% των ωρών κάθε εκπαιδευτικού σταδίου, προκειμένου να θεωρηθεί επαρκής η συμμετοχή στο πρόγραμμα. Η αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων πραγματοποιείται σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης και περιλαμβάνει γραπτές ή προφορικές εξετάσεις, καθώς και αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης από επιβλέποντες υπαλλήλους. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται μέσος όρος τουλάχιστον 60% στις εξετάσεις της θεωρητικής εκπαίδευσης, ενώ για ορισμένες θέσεις αυξημένης ευθύνης το όριο ανεβαίνει στο 75%.

Parking στη Σίνα

Το Πνευματικό Κέντρο Ρουμελιωτών προχώρησε χθες στην προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την εκμίσθωση υπόγειου σταθμού στάθμευσης στο κτίριό του στο κέντρο της Αθήνας, καλώντας ενδιαφερόμενους να υποβάλουν έως τις 30 Μαρτίου προσφορές για τη μίσθωση του ακινήτου. Η διαδικασία αφορά την αξιοποίηση χώρου κοινωφελούς περιουσίας, σύμφωνα με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ιδρύματος. Ο υπό εκμίσθωση χώρος βρίσκεται στην οδό Σίνα και Δαφνομήλη 1Α, στην περιοχή του Δήμου Αθηναίων, και αφορά υπόγειο χώρο στάθμευσης επιβατικών αυτοκινήτων συνολικής επιφάνειας περίπου 1.200 τετραγωνικών μέτρων. Το ακίνητο περιλαμβάνει τον Β΄ και Γ΄ υπόγειο όροφο του κτιρίου, καθώς και δύο μικρούς βοηθητικούς χώρους υποδοχής στην είσοδο της ράμπας στο επίπεδο του Α΄ υπογείου. Ως τιμή εκκίνησης για τον διαγωνισμό ορίζεται το ποσό των 7.500 ευρώ μηνιαίως, ενώ η διάρκεια της μίσθωσης προβλέπεται να είναι τριετής, με δυνατότητα παράτασης για ακόμη τρία χρόνια. Η προτεινόμενη ημερομηνία έναρξης της σύμβασης έχει οριστεί για την 1η Μαΐου 2026. Σύμφωνα με τους όρους της προκήρυξης, το ακίνητο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά ως χώρος στάθμευσης επιβατικών οχημάτων, ενώ ο μισθωτής υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση ίση με τρία μηνιαία μισθώματα κατά την υπογραφή της σύμβασης. Το μίσθωμα θα αναπροσαρμόζεται ετησίως με βάση τον δείκτη τιμών καταναλωτή, με ελάχιστο ποσοστό αύξησης 2,5%. Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στη γραμματεία του Πνευματικού Κέντρου Ρουμελιωτών.