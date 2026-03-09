Γιατί ο Πούτιν είναι ο μεγαλύτερος κερδισμένος του πολέμου στο Ιράν.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τη «στρόφιγγα» στην Ευρώπη, προτού η ΕΕ κόψει κάθε εξάρτηση από τους υδρογονάνθρακες της Ρωσίας. Αλλά την ίδια ώρα δηλώνει έτοιμος να «εξυπηρετήσει» τους Ευρωπαίους, αν στείλουν τα κατάλληλα μηνύματα.

Ο Ρώσος πρόεδρος έκανε σύσκεψη στο Κρεμλίνο τη Δευτέρα για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στην αγορά πετρελαίου και φυσικού αερίου, ως συνέπεια του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν. Ο Πούτιν υπογράμμισε ότι υπάρχει ο κίνδυνος να σταματήσει η παραγωγή πετρελαίου που συνδέεται με τα Στενά του Ορμούζ, μέσα στον επόμενο μήνα. Παράλληλα, σημείωσε ότι αυτή τη στιγμή είναι μη ρεαλιστική μια ανακατεύθυνση του πετρελαίου της Μέσης Ανατολής, χωρίς τη χρήση αυτής της θαλάσσιας οδού.

Υπενθύμισε στους συνεργάτες του πως από τις 25 Απριλίου η ΕΕ εισάγει νέους περιορισμούς στην αγορά υδρογονανθράκων, συμπεριλαμβανομένου του LNG, και πλήρη απαγόρευσή τους από το 2027. «Η κυβέρνηση ήδη αξιολογεί τη δυνατότητα και τη σκοπιμότητα παροχής των ενεργειακών πόρων μας στην ευρωπαϊκή αγορά, χωρίς να περιμένουμε να μας κλείσουν προκλητικά την πόρτα, αλλά να το κάνει τώρα, να εκτρέψει αυτούς τους όγκους σε πιο υπoσχόμενες περιοχές και να αποκτήσει πάτημα εκεί, που είναι πιο σημαντικό», δήλωσε.

Από την άλλη άφησε ανοιχτό «παράθυρο», λέγοντας πως η Μόσχα μπορεί να εξυπηρετήσει τους Ευρωπαίους, αν στείλουν κάποια μηνύματα. «Αν οι ευρωπαϊκές εταιρείες, οι Ευρωπαίοι αγοραστές ξαφνικά αποφασίσουν να μας προσφέρουν μακροπρόθεσμη, βιώσιμη συνεργασία, απαλλαγμένη από πολιτικές σκοπιμότητες, μπορούμε να τους εξυπηρετήσουμε. Ποτέ δεν τους απορρίψαμε και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε με τους Ευρωπαίους. Αλλά χρειαζόμαστε κάποια μηνύματα από εκείνους, ότι είναι έτοιμοι και πρόθυμοι να συνεργαστούν μαζί μας και πως θα μας παρέχουν αυτή τη σταθερότητα και βιωσιμότητα», δήλωσε.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν αναδεικνύεται στον μεγαλύτερο κερδισμένο από τον πόλεμο στο Ιράν, επισημαίνει σε ανάλυση το Politico. Στις αρχές του χρόνου, ήταν αντιμέτωπος με μια επώδυνη επιλογή, να περιορίσει τη «στρατιωτική επιχείρηση» στην Ουκρανία, ή να ρισκάρει σοβαρό πλήγμα στην οικονομία του. Σχεδόν εν μία νυκτί, ο Ντόναλντ Τραμπ του έδωσε τη λύση.

Οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν έχουν εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου, ενισχύοντας τη βασική πηγή εσόδων του Κρεμλίνου, διευκολύνοντας έτσι τον Πούτιν να συνεχίσει την πολεμική προσπάθειά του. Μετά τον βομβαρδισμό ιρανικών πετρελαϊκών εγκαταστάσεων το Σαββατοκύριακο, οι τιμές αναφοράς του αργού πετρελαίου ξεπέρασαν τα 100 δολάρια το βαρέλι, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο από το καλοκαίρι του 2022.

Για τη Ρωσία, η αύξηση των τιμών του πετρελαίου φέρνει απροσδόκητα έσοδα σε μια κρίσιμη στιγμή, καθώς το κόστος των τεσσάρων χρόνων πολέμου στην Ουκρανία απειλούσαν να μετατραπεί σε εγχώρια οικονομική κρίση.

Μπορεί η επίθεση στο Ιράν να υπονομεύει τον ισχυρισμό της Μόσχας ότι στέκεται στο πλευρό των συμμάχων της, αλλά ήδη ωφελεί τη ρωσική οικονομία και κατ’ επέκταση τον πόλεμο εναντίον της Ουκρανίας. Έτσι, το Κρεμλίνο αναδεικνύεται ως ένας από τους κύριους ωφελημένους από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.

Οικονομική ανάκαμψη

Μόνο πριν από λίγες εβδομάδες, η διάθεση στην οικονομική ελίτ της Ρωσίας ήταν διαφορετική. Τον Ιανουάριο τα έσοδα από την ενέργεια έφτασαν στο χαμηλότερο επίπεδο από το 2020.

Οι δυτικές κυρώσεις, τα υψηλά επιτόκια και η έλλειψη εργατικού δυναμικού πίεζαν την οικονομία, ενώ γινόταν ολοένα πιο εμφανής η ένταση μεταξύ υπουργείου Οικονομικών και Κεντρικής Τράπεζας για το πώς θα περιοριζόταν η ζημιά.

«Η κυβέρνηση ήταν αντιμέτωπη με δύσκολες επιλογές, έπρεπε να μειώσει τις δαπάνες και να αυξήσει τους φόρους. Ακόμα και να εξετάσει κάποια μείωση των στρατιωτικών δαπανών», δήλωσε στο Politico ο Σεργκέι Βακουλένκο, από το Carnegie Russia Eurasia Center.

Η διακοπή του πολέμου στην Ουκρανία δεν ήταν ποτέ στο τραπέζι, επεσήμανε ο Βακουλένκο. Όμως, γινόταν σαφές ότι ακόμα και εκεί, η Ρωσία θα έπρεπε να κάνει «λίγη οικονομία».

Τότε, το Ισραήλ και οι ΗΠΑ επιτέθηκαν στο Ιράν. Η Τεχεράνη άρχισε τα αντίποινα και η σύγκρουση εξελίχθηκε σε πόλεμο στη Μέση Ανατολή, «μπλόκαραν» οι μεταφορές μέσω των Στενών του Ορμούζ και εκτοξεύτηκαν οι ποινές του πετρελαίου.

«Ξαφνικά, η Μόσχα έλαβε αυτό το δώρο. Είχαν τη σανίδα σωτηρίας τους», σχολίασε ο Βλαντιμίρ Μίλοφ, πρώην αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας, που εξελίχθηκε σε επικριτή του Κρεμλίνου. Αυτές τις ημέρες, οι Ρώσοι αξιωματούχοι «είναι πάρα πολύ χαρούμενοι», πρόσθεσε.

Με τις ευλογίες της Ουάσινγκτον

Αντί η Μόσχα να πουλάει με έκπτωση, λόγω των κυρώσεων, το ρωσικό αργό πετρέλαιο τώρα μπορεί να πιάνει υψηλές τιμές, καθώς οι βασικοί αγοραστές- η Ινδία και η Κίνα- πασχίζουν να εξασφαλίσουν προμήθειες. Επιπλέον, έχουν τις ευλογίες της Ουάσινγκτον.

Την περασμένη Παρασκευή, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών εξέδωσε απαλλαγή 30 ημερών, που επιτρέπει στην Ινδία να αγοράζει ρωσικό αργό πετρέλαιο. Μία ημέρα αργότερα, ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να άρουν τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, μια απότομη αλλαγή της στάσης της Ουάσινγκτον που πέρυσι τιμωρούσε χώρες επειδή αγόραζαν από τη Μόσχα.

Θα χρειαστεί ένας χρόνος

Ειδικοί σε ζητήματα ενέργειας επισημαίνουν ότι είναι πολύ νωρίς για να θεωρήσει η Μόσχα ότι νίκησε. Το αν ο πόλεμος στο Ιράν αποδειχθεί «θεραπεία» για τη ρωσική οικονομία εξαρτάται ευθέως από το πόσο θα κρατήσει.

Για να υπάρξει ουσιαστική διαφορά στην οικονομία, η Ρωσία θα χρειαστεί να παραμείνουν οι τιμές του πετρελαίου στις σημερινές για περίπου έναν χρόνο, εκτίμησε ο Μίλοφ. «Ένας- δύο μήνες υψηλών τιμών σίγουρα θα βοηθήσουν, αλλά δεν θα τη σώσουν», συμπλήρωσε ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Ενέργειας.

Μια σύντομη αύξηση των τιμών «θα βοηθήσει μόνο στην αναβολή των δύσκολων αποφάσεων», εκτίμησε ο Βακουλένκο. Υπάρχει άλλος ένας λόγος που η Μόσχα θα ελπίζει να συνεχιστεί ο πόλεμος: κάθε ημέρα σύγκρουσης εξαντλεί τα αποθέματα αμερικανικών όπλων στα οποία βασίζεται η Ουκρανία προκειμένου να αμυνθεί.

Όλες οι εξελίξεις για τον πόλεμο στο liveblog του Dnews.