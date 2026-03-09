Άδειοι δρόμοι, τουρίστες να εγκαταλείπουν την πόλη και ο φόβος των κατοίκων είναι η κατάσταση που επικρατεί στο Ντουμπάι.

Εικόνες εγκατάλειψης έρχονται από το Ντουμπάι, με την κοσμοπολίτικη πόλη των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων να μην θυμίζει σε τίποτα τον προορισμό που ήταν πριν 10 μέρες. Αιτία φυσικά είναι ο πόλεμος που μαίνεται στο Ιράν, ο οποίος έχει αναγκάσει την συντριπτική πλειοψηφία των επισκεπτών να εγκαταλέιψουν το Ντουμπάι ή να αποφεύγουν τις μετακινήσεις τους.

Όπως μεταδίδει η απεσταλμέμη του MEGA στο Ντουμπάι, η πόλη πλέον έχει μία διαφορετική όψη. Τα μεγάλα εμπορικά, οι δρόμοι και τα φουαγιέ των δημοφιλών ξενοδοχειών είναι άδεια, με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή να έχει σπείρει τον πανικό και τον τρόμο. Οι πρόσφατες επιθέσεις με drones αλλά και η καθημερινή κλιμάκωση της σύρραξης έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία σε μία πόλη η οποία θεωρείται μία από τις ασφαλέστερες στον πλανήτη.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgygt2kyky21?integrationId=40599y14juihe6ly}

Στα ΗΑΕ αλλά και στις υπόλοιπες χώρες του Κόλπου παραμένουν χιλιάδες Έλληνες, οι οποίοι βρίσκονται στις λίστες αναμονής προκειμένου να επαναπατριστούν.