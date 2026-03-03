Το Drone έσκασε στον στον προαύλιο χώρο του προξενείου στο Ντουμπάι.

Φωτιά ξέσπασε στο αμερικανικό προξενείο στο Ντουμπάι, έπειτα από επίθεση με drone.

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι κατασβέστηκε φωτιά κοντά στο προξενείο, έπειτα από πλήγμα με drone. Δεν καταγράφηκαν τραυματισμοί, ενώ η φωτιά δεν πήρε έκταση.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα ο Τραμπ ανέφερε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ, αν χρειαστεί, θα αρχίσει να συνοδεύει τα τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ.

«Αν χρειαστεί, το Ναυτικό των ΗΠΑ θα αρχίσει να συνοδεύει τα τάνκερ που διαπλέουν τα Στενά του Ορμούζ, το ταχύτερο δυνατό», έγραψε σε ανάρτηση ο Αμερικανός πρόεδρος.

«Ό,τι κι αν γίνει, οι ΗΠΑ θα διασφαλίσουν την ελεύθερη ροή ενέργειας στον κόσμο», συμπλήρωσε.

Ισραήλ: Χτυπήθηκε εγκατάσταση ανάπτυξη πυρηνικών όπλων

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν ότι χτύπησαν τη «μυστική εγκατάσταση» Minzadehei στο Iran, που «χρησιμοποιούνταν από πυρηνικούς επιστήμονες για την ανάπτυξη βασικού συστατικού για πυρηνικά όπλα».

Χρησιμοποιώντας πληροφορίες των μυστικών υπηρεσιών, οι IDF «αφαίρεσαν ένα βασικό στοιχείο της ικανότητας του ιρανικού καθεστώτος να αναπτύσσει πυρηνικά όπλα».

