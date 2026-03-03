Οι αριθμοί της αποψινής κληρωσης είναι οι: 3, 31, 27, 4 και 2 ενώ Τζόκερ αναδείχτηκε ο ο αριθμός 11.

Ένας τυχερός κέρδισε πάνω από 3,2 εκατ. ευρώ στην αποψινή κλήρωση του Τζόκερ.

Ο τυχερός παίκτης μάντεψε σωστά τους 5 αριθμούς της κλήρωσης και τον αριθμό Τζόκερ και έσπασε το σερί των απανωτών τζάκποτ που είχαν σημειωθεί στις προηγούμενες κληρώσεις.

Οι χρυσοί αριθμοί του Τζόκερ είναι οι: 3, 31, 27, 4 και 2 ενώ Τζόκερ αναδείχτηκε ο ο αριθμός: 11.

Εκτός από το χρυσό δελτίο, 20 ακόμα κέρδισαν από 100.000 ευρώ ενώ 8 από 2.500 ευρώ.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αναλυτικά ο πίνακας κερδών έχει ως εξής:

Για να παίξεις ομαδικά στο Τζόκερ οnline, αρκεί να αγοράσεις συμμετοχές από τα έτοιμα ομαδικά δελτία. Παίζεις σε 4 απλά βήματα:

Κάνεις σύνδεση στον allwyn.gr λογαριασμό σου ή στην εφαρμογή allwyn

Επιλέγεις TZOKEP και στη συνέχεια «Group Play»

Μπορείς να διαλέξεις από μια πληθώρα διαθέσιμων ομαδικών δελτίων (οι αριθμοί και τα 20 ΤΖΟΚΕΡ είναι προεπιλεγμένοι). Αγοράζεις τις συμμετοχές σου στο δελτίο που επιθυμείς. Αφού έχεις ολοκληρώσει με επιτυχία την αγορά σου, μπορείς να μοιραστείς το link του ομαδικού δελτίου και με τους φίλους σου!