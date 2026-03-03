Έντεκα διαδοχικά τζακ ποτ έχουν σημειωθεί στο Τζόκερ.

Τουλάχιστον 3,2 εκατομμύρια ευρώ μοιράζει το Τζόκερ στην αποψινή κλήρωση (3/3), έπειτα από έντεκα σερί τζακ ποτ που έχουν σημειωθεί στις προηγούμενες κληρώσεις.

Επιπλέον, όσοι κάνουν πέντε σωστές προβλέψεις στη δεύτερη κατηγορία θα κερδίσουν από 100.000 ευρώ, όπως σε κάθε κλήρωση.

Η κατάθεση δελτίων γίνεται έως τις 21:30 και η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 22:00. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παρακολουθήσουν την κλήρωση στο κανάλι της Allwyn στο YouTube.

Η φορολογία στα παιχνίδια της Allwyn

Τα κέρδη που προκύπτουν στα παιχνίδια αριθμών της Allwyn φορολογούνται ως εξής (μετά την αφαίρεση του ποσού που κατέβαλε ο παίκτης για τη συμμετοχή του: