Σε ποιες περιοχές θα χρειαστούμε ομπρέλα για τις μετακινήσεις, η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό μέχρι το Σαββατοκύριακο.

Ο Μάρτης θα συνεχίσει να κινείται σε ανοιξιάτικους ρυθμούς όμως τα τερτίπια του καιρού δεν θα λείψουν σύμφωνα με τη νέα πρόγνωση του Δημήτρη Ζιακόπουλου. Όπως αναφέρει στο ιστολόγιό του το ανοιξιάτικο σκηνικό θα κυλήσει με θερμοκρασίες που φτάνουν έως και τους 20°C, ωστόσο οι πρώτες μέρες του Μαρτίου φέρνουν και τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες σε αρκετές περιοχές της χώρας.

Ειδικά την Πέμπτη, αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Βόρεια Εύβοια και τα ορεινά της Ηπείρου, κυρίως απογευματινές και βραδινές ώρες. Ενώ λίγες βροχές θα έχουμε και την Παρασκευή σε Ανατολική Στερεά, Εύβοια, Πελοπόννησο και βράδυ στη Β-ΒΑ Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ 3-6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στα κεντρικά και βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση. Λίγες βροχές θα σημειωθούν το σαββατοκύριακο στην κεντροδυτική Μακεδονία, ανατολική ηπειρωτική χώρα, Κυκλάδες και Κρήτη. Συνολικά, η άνοιξη φαίνεται εγκαθίσταται, όμως με τοπικές «παραφωνίες» σε μορφή βροχών και καταιγίδων, που θυμίζουν ότι ο Μάρτιος παραμένει απρόβλεπτος.

Η πρόγνωση Ζιακόπουλου για τον καιρό των επόμενων ημερών

Η διάταξη των βαρομετρικών συστημάτων στη ΝΑ Ευρώπη, με τις υψηλές πιέσεις στα ΒΑ Βαλκάνια και τις χαμηλές πιέσεις στην Α. Μεσόγειο, παραμένει ευνοϊκή για τη διατήρηση των βόρειων ανέμων στις ανατολικές και νότιες περιοχές της χώρας μας. Κατά τα άλλα, το νέο εικοσιτετράωρο (Τετάρτη), βροχές δεν προβλέπονται, η θερμοκρασία θα φθάσει τους 20 βαθμούς και νωρίς το πρωί στη δυτική, την κεντρική και τη βόρεια Ελλάδα θα σημειωθούν τοπικές ομίχλες.

Την Πέμπτη (5/3), προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες τις απογευματινές - βραδινές ώρες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία, τη Φθιώτιδα, τη Β. Εύβοια και τα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΔ 3 με 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει σημαντικά.

Την Παρασκευή (6/3), προβλέπονται τοπικές νεφώσεις με λίγες βροχές στην Α. Στερεά - Εύβοια, την Πελοπόννησο και το βράδυ στη Β-ΒΑ Ελλάδα. Οι άνεμοι θα πνέουν Β-ΒΑ με ένταση στα δυτικά 3 με 4 και στα ανατολικά 4 με 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια θα σημειώσει μικρή πτώση.

Το Σαββατοκύριακο (7-8/3), τα κύρια χαρακτηριστικά του καιρού θα είναι η επικράτηση ΒΑ ανέμων με ένταση ως τα 7 μποφόρ (Αιγαίο) και η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στην ανατολική και τη βόρεια Ελλάδα. Σημειώνεται, πάντως, ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες δεν αναμένεται να πέσουν κάτω από τις κανονικές (μέσες) τιμές της εποχής. Κατά τα άλλα, λίγες βροχές θα σημειωθούν το Σάββατο στην κεντροδυτική Μακεδονία, την ανατολική ηπειρωτική χώρα, τις Κυκλάδες και την Κρήτη.