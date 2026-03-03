Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα Τρίτη με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές.
Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά με τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά.
Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο και το μεσημέρι - απόγευμα στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 17 με 19 και τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.