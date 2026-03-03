Μέχρι και 20 βαθμούς θα δείξει ο υδράργυρος σήμερα Τρίτη.

Γενικά αίθριος καιρός αναμένεται σήμερα Τρίτη με αραιές νεφώσεις κατά τόπους και κατά διαστήματα, οι οποίες στα δυτικά και βόρεια τις πρωινές ώρες θα είναι πρόσκαιρα πιο πυκνές.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες κυρίως στα δυτικά με τοπικές ομίχλες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα είναι μεταβλητοί 3 με 4 μποφόρ και στο Αιγαίο και το μεσημέρι - απόγευμα στο Ιόνιο θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα φτάσει τους 17 με 19 και τοπικά στα κεντρικά ηπειρωτικά τους 20 βαθμούς Κελσίου.