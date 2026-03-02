Στην κατοχή του φέρεται να βρέθηκε φωτογραφικό υλικό που παραπέμπει σε κατασκοπευτική δράση.

Ο Γεωργιανός που προσήχθη ως ύποπτος για κατασκοπεία στη Σούδα ήταν στο «μικροσκόπιο» της ΕΥΠ τον τελευταίο μήνα.

Πρόκειται για 36χρονο αζέρικης καταγωγής, ο οποίος προσήχθη σήμερα, Δευτέρα, καθώς εκτιμήθηκε ότι υπήρχε περίπτωση να διαφύγει στο εξωτερικό. Στην κατοχή του βρέθηκε φωτογραφικό υλικό που παραπέμπει σε κατασκοπευτική δράση, σύμφωνα με πληροφορίες του ΑΠΕ-ΜΠΕ από αρμόδιες πηγές.

Η υπόθεση έχει αρκετές ομοιότητες με την περίπτωση του 26χρονου Αζέρου, ο οποίος συνελήφθη για κατασκοπεία το καλοκαίρι, επειδή φωτογράφιζε τη ναυτική βάση της Σούδας. Δύο ημέρες πριν από τον 26χρονο είχε συλληφθεί άλλος Αζέρος στην Κύπρο, ο οποίος φωτογράφιζε στρατιωτικές εγκαταστάσεις στη Λεμεσό και την Πάφο και επισήμως του αποδόθηκε επαφή με τους Φρουρούς της Επανάστασης του Ιράν.

Οι κινήσεις του 36χρονου που προσήχθη για κατασκοπεία

Ο 36χρονος έφτασε στην Ελλάδα στις 3 Φεβρουαρίου και πήγε απευθείας στα Χανιά, όπου νοίκιασε δωμάτιο σε ξενοδοχείο με θέα τον κόλπο της Σούδας.

Λόγω και των περιστατικών του περασμένου καλοκαιριού, η ΕΥΠ έθεσε υπό παρακολούθηση τον 36χρονο μόλις έφτασε στα Χανιά. Στις 16 Φεβρουαρίου προσπάθησε να μετακομίσει στο ξενοδοχείο όπου διέμενε ο 26χρονος Αζέρος που συνελήφθη για κατασκοπεία το καλοκαίρι, αλλά δεν υπήρχε διαθέσιμο δωμάτιο.

Ο Γεωργιανός ήταν στη Σούδα στις 24 Φεβρουαρίου, όταν έφτασε εκεί το αεροπλανοφόρο «Gerald R. Ford». Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, ο 36χρονος φέρεται να φωτογράφιζε το αμερικανικό αεροπλανοφόρο.

Το Σαββατοκύριακο ταξίδεψε στην Αθήνα και σήμερα έφυγε από το ξενοδοχείο όπου έμενε, με προορισμό το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος», χωρίς να έχει βγάλει αεροπορικό εισιτήριο. Έτσι, αποφασίστηκε η προσαγωγή του, επειδή θεωρήθηκε ότι μπορεί να διέφευγε στο εξωτερικό.

