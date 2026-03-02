Η κυβέρνηση ζητά να μην προκαλείται ανησυχία για τον κίνδυνο επιθέσεων κατά της Σούδας, αλλά ταυτόχρονα δεν διαψεύδει ευθέως ότι η βάση μπορεί να χρησιμοποιείται για αμερικανικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν.

Αμηχανία στην κυβέρνηση προκαλούν τα εύλογα ερωτήματα για τη βάση της Σούδας στην Κρήτη. Ήδη το Dnews, με αποκλειστικό του δημοσίευμα, ανέφερε πως αντίποινα του Ιράν για τη βάση των Ηνωμένων Πολιτειών στη Σούδα φοβάται η Αθήνα, καθώς η Σούδα αποτελεί ορμητήριο αμερικανικών στρατιωτικών δυνάμεων εναντίον της Τεχεράνης.

Ειδικότερα ερωτηθείς εάν υπάρχει κίνδυνος να δεχθεί επίθεση και η βάση της Σούδας, όπως οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, απάντησε ότι: «Λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα ασφαλείας. Δεν υπάρχει λόγος να δημιουργήσουμε αίσθηση κινδύνου στους πολίτες».

Παρέπεμψε στο υπουργείο Άμυνας, το οποίο χθες διέψευσε σενάρια πως κλείνει η Σούδα και ανέφερε ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά. Υπενθύμισε επίσης ότι στην έκτακτη σύσκεψη του ΚΥΣΕΑ το Σάββατο συζητήθηκαν και τα μέτρα ασφαλείας σε εγκαταστάσεις στις οποίες υπάρχουν αμερικανικές δυνάμεις στην Ελλάδα. Και τόνισε ότι η κυβέρνηση παρακολουθεί στενά την ομολογουμένως κρίσιμη κατάσταση.

«Δεν υπάρχει κάποιος λόγω παραπάνω ανησυχίας και καλλιέργειας φόβου στους πολίτες. Λαμβάνονται τα συνήθη μέτρα, να μείνουμε σε όσα έχουν ειπωθεί», απάντησε ο κ.Μαρινάκης σε δεύτερη ερώτηση, αλλά δεν ξεκαθάρισε ότι δεν χρησιμοποιείται η βάση της Σούδας για επιχειρήσεις κατά του Ιράν.