Η νέα ένταση πυροδοτήθηκε νωρίς το πρωί της Δευτέρας, όταν η Χεζμπολάχ εκτόξευσε πυραύλους προς το Ισραήλ, επικαλούμενη ως αιτία τη δολοφονία του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Αλί Χαμενεΐ. Ακολούθησαν ισραηλινά αντίποινα με αεροπορικές επιθέσεις σε στόχους στον Λίβανο.

Χιλιάδες κάτοικοι με τα υπάρχοντά τους στα χέρια εγκαταλείπουν τον νότιο Λίβανο μετά τα ισραηλινά χτυπήματα.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Λιβάνου, τουλάχιστον 31 άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από τα πλήγματα.

Την ίδια ώρα, η κυβέρνηση του Λιβάνου φέρεται να απαγόρευσε για πρώτη φορά στρατιωτικές δραστηριότητες της Χεζμπολάχ, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την κλιμάκωση.

