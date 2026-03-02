Τα αμερικανικά πυραυλικά συστήματα MIM-104 Patriot είναι κρίσιμα για την άμυνα της Ουκρανίας - όμως οι ΗΠΑ τα χρησιμοποιεί πλέον και στη Μέση Ανατολή.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, προειδοποίησε ότι ο πόλεμος των ΗΠΑ κατά του Ιράν θα μπορούσε να εξαντλήσει τα αποθέματα συστημάτων αεράμυνας που είναι ζωτικής σημασίας για την Ουκρανία απέναντι στις ρωσικές επιθέσεις.

Tα αμερικανικής κατασκευής συστήματα Patriot θεωρούνται απαραίτητα για την αναχαίτιση ρωσικών πυραύλων και αποτελούν βασικό στοιχείο της τετραετούς άμυνας της Ουκρανίας απέναντι στη Ρωσία.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι αξιωματούχοι εξέφρασαν ανησυχίες ότι ο πόλεμος ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν θα αναγκάσει τις αμερικανικές να καταναλώσουν μεγάλο μέρος των αποθεμάτων Patriot για την προστασία τους από ιρανικές επιθέσεις, αφήνοντας λιγότερα διαθέσιμα για την Ουκρανία.

Παρότι μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι τα αποθέματα εξαντλούνται, αν η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή παραταθεί «σίγουρα θα επηρεάσει τις προμήθειες», δήλωσε ο Ζελένσκι σε δημοσιογράφους.

«Μέχρι στιγμής όλα εξελίσσονται όπως πριν, αλλά φυσικά γνωρίζουμε ότι ένας μακροχρόνιος πόλεμος - αν διαρκέσει και με αυτή την ένταση - θα επηρεάσει τον αριθμό των συστημάτων αεράμυνας που διαθέτουμε», τόνισε.

«Όλοι καταλαβαίνουν ότι για εμάς αυτό είναι ζήτημα ζωής», πρόσθεσε.

Με πληροφορίες από Politico