Πρώτη η Φινλανδία στα στοιχήματα για τη Eurovision 2026.

Ο Akylas αναδείχθηκε ο εκπρόσωπος της Ελλάδας για τη Eurovision 2026 που θα εκπροσωπήσει τη χώρα το Μάιο στη Βιέννη.

Ο 27χρονος καλλιτέχνης, κατάφερε να ξεχωρίσει με το τραγούδι «Ferto» στη σκηνή του Sing For Greece στις 15 Φεβρουαρίου, ενώ λίγο νωρίτερα είχε κερδίσει την προσοχή με τον έντονο ρυθμό τους και τις χορευτικές του κινήσεις.

Παράλληλα, ο Akylas το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026, έδωσε το «παρών» στον εθνικό τελικό της Σερβίας, όπου τραγούδησε και έβαλε το κοινό στον ρυθμό του 70ού Διαγωνισμού τραγουδιού, ενώ την Κυριακή δημοσιεύθηκαν ορισμένα στιγμιότυπα από το βίντεο κλιπ του τραγουδιού του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgrkmkom7sll?integrationId=40599y14juihe6ly}

Όσο περνάνε οι μέρες ο Akylas παραμένει «καρφιτσωμένος» στην δεύτερη θέση των στοιχημάτων και θεωρείται ένα από τα μεγάλα φαβορί της Eurovision 2026.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρ’ όλα αυτά στην πρωτιά των στοιχημάτων βρίσκεται η Φινλανδία ως ένα από τα μεγαλύτερα φαβορί και ισχυρός «αντίπαλος» του 27χρονου Έλληνα καλλιτέχνη.

O ερμηνευτής Pete Parkkonen και η βιολίστριαL inda Lampenius συνέθεσαν τη σκηνική παρουσία του τραγουδιού Liekinheitin στον εθνικό τελικό από τον οποίο αναδείχθηκαν και μέχρι στιγμής κερδίζει το ενδιαφέρον.

Το πρωί της Δευτέρας 2 Μαρτίου, μέσα από την εκπομπή «Super Κατερίνα» προβλήθηκε ένα απόσπασμα από την εμφάνιση των καλλιτεχνών της Φινλανδίας.

«Να πούμε κερδίζει μεγάλο έδαφος γιατί ο τελικός της Φινλανδίας γίνεται σε μία τεράστια αρένα, είναι τεραστίων διαστάσεων. Η εμφάνιση όπως τη βλέπουμε είναι έτοιμη για να τη δούμε και στη σκηνή της Eurovision, σε αντίθεση με εμάς που θα γίνουν πολλές αλλαγές..».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgs8g8mtzha9?integrationId=40599y14juihe6ly}

{https://www.youtube.com/watch?v=9bfwNIYb96Q&list=RD9bfwNIYb96Q&start_radio=1}