Μια από τις πιο ευτυχισμένες περιόδους της ζωής τους διανύουν η Βίκυ Παπαδοπούλου και ο Θάνος Τοκάκης, καθώς έγιναν για πρώτη φορά γονείς.

Η αγαπημένη ηθοποιός έφερε στον κόσμο πριν από λίγες ημέρες ένα υγιέστατο αγοράκι και πλέον το ζευγάρι έχει επιστρέψει στο σπίτι του, απολαμβάνοντας τις πρώτες, πολύτιμες στιγμές με το νεογέννητο παιδί του.

Οι δυο τους επέλεξαν να κρατήσουν χαμηλούς τόνους, όπως ακριβώς κάνουν όλα αυτά τα χρόνια.

Την ευχάριστη είδηση μετέφερε ο δημοσιογράφος Άρης Καβατζίκης μέσα από την εκπομπή Buongiorno του Mega. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο τοκετός κύλησε ομαλά, με τον Θάνο Τοκάκη να βρίσκεται διαρκώς στο πλευρό της συζύγου του, στηρίζοντάς την σε κάθε στιγμή.

