Το πρώτο Μεσαιωνικό Πανηγύρι θα πραγματοποιηθεί στις 7 και 8 Μαρτίου στη Νίκαια.

Στις 7 και 8 Μαρτίου έρχεται το πρώτο Μεσαιωνικό Πανηγύρι, μεταμορφώνοντας τον Πολιτιστικό Πολυχώρο «Μάνος Λοΐζος» στη Νίκαια σε έναν ζωντανό κόσμο μεσαιωνικής φαντασίας και βιωματικής εμπειρίας.

Για δύο ημέρες, το κοινό θα ταξιδέψει σε μια θεματική γιορτή γεμάτη θεατρικά δρώμενα, cosplay εμφανίσεις, διαδραστικά παιχνίδια ρόλων, performances, δημιουργικές δράσεις και εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους.

Το Μεσαιωνικό Πανηγύρι φιλοδοξεί να αποτελέσει μια νέα θεματική πολιτιστική πρόταση για την Αθήνα, δημιουργώντας έναν χώρο συνάντησης για τη φαντασία, τη δημιουργικότητα και την κοινότητα.

Η διοργάνωση πραγματοποιείται από την Insane Corp σε συνδιοργάνωση με τη Cerebral Productions.

Πληροφορίες Εκδήλωσης

Τοποθεσία: Πολιτιστικός Πολυχώρος «Μάνος Λοΐζος», Νίκαια – Ρέντη

Ημερομηνίες Διεξαγωγής: 7 & 8 Μαρτίου 2026

Εισιτήρια εδώ