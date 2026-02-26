Το δικαστήριο τους καταδίκασε με έξι μήνες φυλακή, όπου και οδηγήθηκαν, αφού η έφεσή τους δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα.

Στη φυλακή, προκειμένου να εκτίσει ποινή έξι μηνών, οδηγήθηκε μετά την καταδίκη του από το αυτόφωρο Πειραιά, ο πρόεδρος του Ιωνικού Νικαίας, Γιάννης Τσιριγώτης, καθώς και δύο οπαδοί της ομάδας, για τα επεισόδια στο γήπεδο της Νεάπολης Νίκαιας κατά τη διάρκεια του αγώνα της Super League μεταξύ της Κηφισιάς και του ΟΦΗ, στις 15 Φεβρουαρίου.

Σύμφωνα με την αστυνομία, στο 20ό λεπτό του αγώνα, ομάδα περίπου 20 ατόμων που έφεραν διακριτικά του Ιωνικού εισέβαλαν από τη θύρα 1 του γηπέδου και συνεπλάκησαν με οπαδούς του ΟΦΗ.

Οι αστυνομικοί προχώρησαν σε έξι προσαγωγές, εκ των οποίων οι τρεις μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Ο ένας εκ των τριών συλληφθέντων ήταν ο πρόεδρος της ομάδας του Ιωνικού, Γιάννης Τσιριγώτης, ο οποίος, σύμφωνα πάντα με την αστυνομία, κατά τη διαδικασία της προσαγωγής του, έβριζε χυδαία τους αστυνομικούς και απαιτούσε να αφεθούν ελεύθεροι οι οπαδοί της ομάδας του. Αν και του έγιναν συστάσεις να ηρεμήσει, εκείνος έσπρωξε αστυνομικό, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Σε βάρος των τριών συλληφθέντων σχηματίσθηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας για την αθλητική βία, βία κατά υπαλλήλων, απείθεια, διατάραξη οικιακής ειρήνης, εξύβριση, απόπειρα επικίνδυνων σωματικών βλαβών κατά συναυτουργία, απειλή, φθορά ξένης ιδιοκτησίας κ.ά. Οι τρεις συλληφθέντες οδηγήθηκαν στο αυτόφωρο την επόμενη μέρα, ενώ η δίκη τους αναβλήθηκε για χθες (25/02).

Το δικαστήριο τους καταδίκασε με έξι μήνες φυλακή, όπου και οδηγήθηκαν, αφού η έφεσή τους δεν είχε ανασταλτικό χαρακτήρα.