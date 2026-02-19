«Η κυβέρνηση της ΝΔ επιστρατεύει τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στους "εχθρούς" υγειονομικούς που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτω από τραγικές συνθήκες άθλιας υποστελέχωσης και εντατικοποίησης», τονίζει η ΟΕΝΓΕ.

Ένταση σημειώθηκε το πρωί στο Γενικό Κρατικό Νοσοκομείο Νίκαιας, ανάμεσα σε δυνάμεις των ΜΑΤ και εργαζόμενους, κατά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, για τα εγκαίνια του ανακαινισμένου Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών.

Για απαράδεκτο γεγονός έκανε λόγο ο υπουργός Υγείας, για «απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής με χημικά και ξύλο σε βάρος των εργαζομένων«, μιλά η ΟΕΝΓΕ.

Οι εργαζόμενοι καταγγέλλουν ότι οι αστυνομικοί χτυπούσαν «αδιάκριτα υγειονομικούς και άλλους εργαζόμενους που συμμετείχαν στην κινητοποίηση».

ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά, με ανακοινώσεις τους επίσης καταγγέλλουν τη χρήση αστυνομικής βίας σε βάρος των υγιειονομικών.

«Είναι υπουργός της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης και προφανώς δεν μπορεί να του απαγορεύεται να εισέλθει στον χώρο του νοσοκομείου», σχολίασε στην ΕΡΤNews ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς.

Γεωργιάδης: Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα - Γνωστοί κομμουνιστές έκαναν τα επεισόδια

Για απαράδεκτο γεγονός έκανε λόγο σε δηλώσεις του στο ΟΡΕΝ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, σημειώνοντας ότι «με την εργατική κινητοποίηση δεν έχω πρόβλημα. Το θέμα σήμερα ήταν ότι είχαν προγραμματίσει να με εμποδίσουν να μπω μέσα στο νοσοκομείο. Κινδύνευσε η σωματική μου ακεραιότητα. Τόσο από τα αντικείμενα που πετούσαν, νερά, αυγά, πέτρες, με είχαν εγκλωβίσει στα κάγκελα. Προφανώς ήθελαν να με εκφοβίσουν και να φύγω, κάτι που δεν έγινε».

Ανέφερε ότι τα επεισόδια έκαναν «γνωστοί κομμουνιστές του ΚΚΕ και της ΑΝΤΑΡΣΥΑ». Πρόσθεσε ότι «η διαμαρτυρία είναι συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμα, η βία δεν είναι», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

«Ο σκοπός τους ήταν να φύγω αλλά δεν μπορώ να δεχθώ ότι η κομμουνιστική και η φασιστική βία που εγώ τις θεωρώ ίδιες, μπορούν να επικρατήσουν της δημοκρατίας. Εγώ πήγα ως εκλεγμένος βουλευτής και υπουργός Υγείας, αλίμονο αν οι θεσμοί της δημοκρατίας υποχωρούν στους κομμουνιστές».

Όπως είπε ακόμη, «η αστυνομία συνέλαβε έναν γιατρό που επιτέθηκε πολύ άσχημα σωματικά και λεκτικά, όμως εγώ αποφάσισα να μην του κάνω μήνυση».

ΟΕΝΓΕ: Απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής

Για «απρόκλητη επίθεση των δυνάμεων καταστολής με χημικά και ξύλο σε βάρος των εργαζομένων του νοσοκομείου Νίκαιας», κάνει λόγο η ΟΕΝΓΕ. «Καταγγέλλουμε τη σύλληψη του συναδέλφου Δημήτρη Ζιαζιά, γιατρού στο νοσοκομείο Νίκαιας, μέλους του Γενικού Συμβουλίου της ΟΕΝΓΕ τον οποίον κρατούσαν με χειροπέδες στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών», αναφέρει η Ομοσπονδία νοσοκομειακών γιατρών.

Αναφέρει επίσης τα εξής: «Η κυβέρνηση της ΝΔ επιστρατεύει τις δυνάμεις καταστολής ενάντια στους "εχθρούς" υγειονομικούς που κρατάνε όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας, κάτω από τραγικές συνθήκες άθλιας υποστελέχωσης και εντατικοποίησης. Η τρομοκρατία και η καταστολή δεν θα περάσουν. Η φωνή των υγειονομικών δεν θα φιμωθεί».

Σύλλογος εργαζομένων στο νοσοκομείο: Αστυνομικοί χτυπούσαν αδιακρίτως

Οι εργαζόμενοι σε ανακοίνωσή τους αναφέρουν ότι «ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν μέσα στο νοσοκομείο, χτυπώντας αδιάκριτα υγειονομικούς και άλλους εργαζόμενους που συμμετείχαν στην κινητοποίηση».

Επισημαίνουν ότι το νέο τμήμα που εγκαινιάζεται έχει ήδη «πλημμυρίσει τρεις φορές, έχει λειτουργήσει σαν ακατάλληλος χώρος νοσηλείας για 40 ασθενείς κατά μέσο όρο μετά από κάθε εφημερία, στελεχώνεται από νοσηλευτικό προσωπικό και τραυματιοφορείς που αναγκάζονται να δουλεύουν διπλοβάρδιες για να "βγει η εφημερία" και έχουν 40 και 50 χρωστούμενα ρεπό».

Αναφέρουν, επίσης, ότι «η έλλειψη προσωπικού έχει γίνει πλέον τραγική και τα ωράρια εργασίας παραβιάζονται, ενώ δεν λείπουν περιπτώσεις εργασιακής εξόντωσης, όπως για παράδειγμα ένα άτομο να δουλεύει 8 μέρες συνεχόμενα χωρίς ρεπό. Για να μπορέσει να λειτουργήσει αξιοπρεπώς και με ασφάλεια το νοσοκομείο χρειάζονται τουλάχιστον 65 νοσηλευτές και βοηθοί θαλάμου και 15 τραυματιοφορείς ενώ άμεσα πρέπει να στελεχωθούν με μόνιμο προσωπικό η καθαριότητα, η σίτιση και η τεχνική υπηρεσία», καταλήγουν οι εργαζόμενοι.

Τσουκαλάς: Δεν είναι ωραίες εικόνες αυτές

Ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, στο πλαίσιο τηλεοπτικής του συνέντευξης στο ΕΡΤnews σχολίασε για τα επεισόδια στο Κρατικό Νίκαιας:

«Δεν είναι ωραίες εικόνες. Είναι δεδομένο ότι οι προπηλακισμοί δεν είναι ποτέ λύση και προφανώς ο υπουργός, και ο κάθε υπουργός εκλεγμένης κυβέρνησης, πρέπει να έχει ελεύθερη πρόσβαση στο νοσοκομείο ή οπουδήποτε πηγαίνει. Είναι πολλές οι διαφωνίες μας με τον κ. Γεωργιάδη. Χαοτικές. Θεωρούμε ότι είναι ένα τοξικό πρόσωπο και ένας αποτυχημένος υπουργός. Αλλά είναι υπουργός της νόμιμα εκλεγμένης κυβέρνησης και προφανώς δεν μπορεί να του απαγορεύεται να εισέλθει στον χώρο του νοσοκομείου.

Άρα, είναι ξεκάθαρη η θέση του ΠΑΣΟΚ ότι αυτή η εικόνα είναι μια εικόνα, που δίνει και ένα λάθος μήνυμα για το πολιτικό σύστημα. Οι αντιδράσεις πρέπει να είναι πολιτικές. Υπάρχουν οι συγκρούσεις, διαφωνώ εγώ με την κα. Συρεγγέλα, με τον κ. Μπάρκα· άλλο αυτό και άλλο να βλέπουμε αυτές τις εικόνες».

ΣΥΡΙΖΑ: Αυτή ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα αιτήματα των εργαζομένων: καταστολή και ξύλο

«Οι εικόνες με τους αστυνομικούς που χτυπούν τους εργαζόμενους στην είσοδο του νοσοκομείου αποτελούν ντροπή όχι μόνο για τον υπουργό, αλλά για την κυβέρνηση συνολικά», αναφέρει ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζοντας την ένταση που προκλήθηκε νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο Νίκαιας κατά την επίσκεψη του Άδωνι Γεωργιάδη. «Αυτή ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα αιτήματα των εργαζομένων: καταστολή και ξύλο», τονίζει από την πλευρά της η Νέα Αριστερά.

«Για πολλοστή φορά, ο υπουργός Υγείας, Αδ. Γεωργιάδης, μετατράπηκε σε θλιβερό πρωταγωνιστή σκηνικών αστυνομικής βίας εναντίον γιατρών και νοσηλευτών, κατά τη διάρκεια της επίσκεψής του στο Νοσοκομείο της Νίκαιας.



»Οι εικόνες με τους αστυνομικούς που χτυπούν τους εργαζόμενους στην είσοδο του νοσοκομείου αποτελούν ντροπή όχι μόνο για τον υπουργό, αλλά για την κυβέρνηση συνολικά. Μια κυβέρνηση που έχει μοναδικό έργο το ξήλωμα και τη διάλυση του ΕΣΥ, με σκοπό την εξυπηρέτηση των μεγάλων συμφερόντων της ιδιωτικής υγείας, εις βάρος, προφανώς, της υγείας των πολιτών.



»Ο κ. Γεωργιάδης δεν είναι σε θέση να ακούσει τα αιτήματα και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων που παλεύουν καθημερινά να κρατήσουν όρθιο το ΕΣΥ, εδώ δεν ανέχεται να ακούει ερωτήσεις από δημοσιογράφους», τονίζει η ανακοίνωση του ΣΥΡΙΖΑ.

Νέα Αριστερά: Όταν οι υγειονομικοί ζητούν ενίσχυση, η κυβέρνηση στέλνει ΜΑΤ και συλλαμβάνει γιατρούς

«Ο Υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης επέλεξε να επισκεφθεί το Γενικό Νοσοκομείο Νίκαιας, το οποίο στενάζει από ελλείψεις ώστε να πραγματοποιήσει μία από τις γνωστές φιέστες του. Ο κ. Γεωργιάδης έχει αποδείξει πολλές φορές άλλωστε ότι ποσώς τον ενδιαφέρουν οι ανάγκες των δημόσιων νοσοκομείων. Πήγε για να δείξει ότι "όλα λειτουργούν".

» Οι υγειονομικοί που διαμαρτυρήθηκαν για τις συνθήκες εργασίας τους και για την κατάσταση του ΕΣΥ αντιμετωπίστηκαν με αστυνομική βία. Οι ίδιοι άνθρωποι που κράτησαν όρθιο το δημόσιο σύστημα υγείας στην πανδημία, και το κρατούν ακόμη, βαφτίζονται «ταραξίες». Ενώ σύμφωνα με πληροφορίες, συνελήφθη ο Δημήτρης Ζιαζιάς, επιμελητής παθολόγος του Γ.Ν. Νίκαιας και μέλος της διοίκησης ΟΕΝΓΕ, και δύο ακόμη γιατροί φέρονται να υποβλήθηκαν σε ιατρικές εξετάσεις μετά από χτυπήματα στο κεφάλι.

» Αυτή ήταν η απάντηση της κυβέρνησης Μητσοτάκη στα αιτήματα των εργαζομένων: καταστολή και ξύλο.

»Το ΕΣΥ δεν χρειάζεται επικοινωνιακές επισκέψεις. Χρειάζεται συγκεκριμένες πολιτικές ενίσχυσης με μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού σε όλο το ΕΣΥ.

»Αλλά όσο η εικόνα προέχει της ουσίας, το αποτέλεσμα είναι αυτό: ΜΑΤ σε νοσοκομεία», αναφέρει η ανακοίνωση της Νέας Αριστεράς.