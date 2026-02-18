Αίθριος θα είναι ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα αλλά και για τις επόμενες ημέρες σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά.

Σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος του Alpha, Γιώργος Τσατραφύλλιας τόνισε πως ο καιρός τόσο την Καθαρά Δευτέρα όσο και την Κυριακή της Αποκριάς θα είναι βελτιωμένος με μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας. Παράλληλα, αναφέρει πως ο καιρός τις επόμενες ημέρες μετά την Καθαρά Δευτέρα θα είναι αίθριος.

«Ψυχρό μέτωπο (cold front) θα χωρίσει στα δύο το τριήμερο της αποκριάς».

Σε καιρική ηρεμία θα βρεθεί η χώρας μέχρι και την Πέμπτη με τους ανέμους σταδιακά να εξασθενούν και τον ήλιο να επικρατεί όλο και περισσότερο.

Από την Παρασκευή μέχρι και το Σάββατο ένα ψυχρό μέτωπο κακοκαιρίας θα επηρεάσει τη χώρα μας απο τα δυτικά στα ανατολικά με βροχές ,καταιγίδες, χιόνια στα ορεινά και πτώση της θερμοκρασίας. Συγκεκριμένα :

Από την Παρασκευή το πρωί θα αρχίσει να βρέχει στα δυτικά και σχετικά γρήγορα τα φαινόμενα μέσα στην ημέρα θα επεκταθούν ανατολικότερα.

Το Σάββατο τα περισσότερα φαινόμενα θα περιοριστούν μέσα στο Αιγαίο, την ανατολική Μακεδονία, τη θράκη και τα ανατολικά ηπειρωτικά και μέχρι το βράδυ θα εξασθενήσουν .

Οι βροχές θα είναι περισσότερες πάλι στη δυτική Ελλάδα τη Θρακή, την Εύβοια, τις Σποράδες και το ανατολικό Αιγαίο.

Στο πεδίο των ανέμων : Την Παρασκευή νοτιάδες μέχρι 8 μποφόρ στα πελάγη. Στο Ιόνιο εξασθενούν το μεσημέρι.Το Σάββατο βοριάδες μέχρι 8 μποφόρ στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Στο Ιόνιο μέχρι 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 15-16 βαθμούς το διήμερο αυτό.

Κυριακή της αποκριάς : Βελτιωμένος καιρός που δεν θα επηρεάσει τις παρελάσεις σε Πάτρα, Ξάνθη , Γαλαξίδι και σχεδόν σε όλη την επικράτεια εκτός από τον άστατο καιρό της Κρήτης . Στο Ρέθυμνο θα ψιλοβρέχει.Η θερμοκρασία θα πέσει 1-2 βαθμούς και οι βοριάδες που θα είναι οι επικρατέστεροι άνεμοι στα πελάγη θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 7 στο Ιόνιο.

Καθαρά Δευτέρα. Ηλιοφάνεια σχεδόν παντού με βοριάδες στα 8 μποφόρ στο κεντρικό και νότιο Αιγαίο. Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Υ.Γ : Στη συνέχεια για αρκετές ημέρες ο καιρός θα διατηρηθεί καλός ...Θα ξεμουλιάσουμε!

