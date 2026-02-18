Κακοκαιρία έρχεται από την Παρασκευή σύμφωνα με τον Κλέαρχο Μαρουσάκη. Με καλές αλλά όχι ανοιξιάτικες συνθήκες η Καθαρά Δευτέρα.

Το κύμα κακοκαιρίας, σύμφωνα με τον μετεωρολόγο του Open, Κλέαρχο Μαρουσάκη, αρχίζει και περιορίζεται σιγά σιγά προς την πλευρά του Αιγαίου. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να αφήνει πίσω του μεγάλη διαφορά πίεσης, με ενισχυμένους ανέμους και πτώση του υδραργύρου, ιδιαίτερα προς την κεντρική και βόρεια χώρα.

Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός είναι βελτιωμένος και σήμερα θα κυριαρχήσει η ηλιακή ακτινοβολία στις περισσότερες περιοχές.

Προσοχή στους βορειοδυτικούς ανέμους οι οποίοι θα πνέουν με μεγάλες εντάσεις μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες.

Η θερμοκρασία σε πτώση καθώς πλέον κάνει κρύο ιδιαίτερα προς την κεντρική και βόρεια χώρα. Το κρύο είναι ξηρό καθώς λείπει η υγρασία. Ο υδράργυρος αργά το μεσημέρι θα φθάσει κοντά στους 14 με 16 βαθμούς και λίγο πιο χαμηλή θερμοκρασία στα βόρεια τμήματα.

Στην Αττική σήμερα, θα κυριαρχήσει ηλιακή ακτινοβολία. Βορειοδυτικός ο άνεμος και ο υδράργυρος και πάλι κοντά στους 16 βαθμούς Κελσίου.

Στη Θεσσαλονίκη, το κυριότερο πρόβλημα, τουλάχιστον μέχρι και το απόγευμα θα είναι ο βορειοδυτικός άνεμος. Κατά τα άλλα περιμένουμε ηλιοφάνεια. Θα αρχίσει να υποχωρεί από το μεσημέρι και στην συνέχεια .Το κρύο θα είναι πιο έντονο νωρίς το πρωί, η αίσθηση είναι όμως πιο ψυχρή. Ο υδράργυρος στους 14 βαθμούς Κελσίου.

Η εξέλιξη του καιρού τις επόμενες ημέρες

Αύριο, Πέμπτη, θα είμαστε κάτω από την επίδραση πιο ξηρών και πιο ψυχρών αέριων μαζών. Στο μεγαλύτερο μέρος της ημέρα θα κυριαρχήσει ηλιοφάνεια.

Κοντά στη νύχτα θα δούμε να μας προσεγγίζει ένα νέο κύμα κακοκαιρίας στα βορειοδυτικά τμήματα. Θα ασκήσει επίδραση μέσα στη νύχτα, στο βόρειο Ιόνιο, την Ήπειρο και τη δυτική Μακεδονία, για να σαρώσει τη χώρα μέσα στην Παρασκευή.

Η Παρασκευή θα είναι μία ημέρα με κακοκαιρία, θα περάσει ένα ψυχρό μέτωπο πάνω από τη χώρα μας, το οποίο θα μεταφέρει και ψυχρές αέριες μάζες και παράλληλα θα δώσει όμως έντονα φαινόμενα και από τα δυτικά προς τα νοτιοανατολικά.

Θέλει προσοχή η βορειοδυτική χώρα καθώς είναι κορεσμένα τα εδάφη και φαίνεται οτι καθώς θα περάσει αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα δώσει τοπικά και πάλι μεγάλο όγκο νερού.

Σιγά σιγά αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα κινηθεί πιο ανατολικά - νοτιοανατολικά και μέσα στο Σάββατο θα αρχίσει σιγά σιγά να περιορίζεται προς τα ανατολικά και βόρεια και να ανοίγει ο καιρός προς τα δυτικά και βόρεια.

Επομένως αυτό το κύμα κακοκαιρίας θα περάσει σχετικά γρήγορα για να περιοριστεί μέσα στο Αιγαίο.

Το Σάββατο όμως θα κάνει και αρκετό κρύο. Δεν αποκλείεται να δούμε και κάποια χιόνια σε χαμηλό υψόμετρο στην κεντρική και βόρεια χώρα.

Την Κυριακή, σε ορεινά χωριά θα δούμε χιόνια. Αρχίζει ουσιαστικά και περιορίζεται αυτό το κύμα, επομένως οι καρναβαλικές εκδηλώσεις δεν θα αντιμετωπίσουν κανένα πρόβλημα για τις περισσότερες περιοχές, με εξαίρεση τμήματα της ανατολική Πελοποννήσου και της βόρειας Κρήτης, όπου θα μείνουν κάποια απομηνάρια της κακοκαιρίας.

Νωρίς το πρωί και το βράδυ θα κάνει κρύο.

Ο καιρός την Καθαρά Δευτέρα

Η Καθαρά Δευτέρα θα είναι μια ημέρα με πολύ καλές καιρικές συνθήκες και θα φύγουν και οι βοριάδες.

Μέσα στο Σαββατοκύριακο πάλι πολικές αέριες μάζες, θα κινηθούν πιο νότια. Γι' αυτό και το Σάββατο και η Κυριακή θα είναι δύο ημέρες με κρύο, κυρίως όμως τη νύχτα και νωρίς το πρωί, και ίσως εκεί δούμε και κάποια χιόνια να εκδηλώνονται σε χαμηλά υψόμετρα στη βόρεια και κεντρική ηπειρωτική χώρα.

Το τριήμερο θα χωριστεί σε δύο φάσεις. Παρασκευή θα έχει κακοκαιρία. Σάββατο, περιορίζεται ο άστατος καιρός,. πέφτει η θερμοκρασία , θα έχουμε δυνατούς βοριάδες προς την πλευρά του Αιγαίου, περισσότερη αστάθεια στην Κρήτη.

Η Καθαρή Δευτέρα θα είναι μία ημέρα με πολύ καλές καιρικές συνθήκες, καθαρό καιρός και γενικά δεν θα έχουμε προβλήματα και στη ξηρά και στη θάλασσα. Η θερμοκρασία θα ανέβει από 14 σε 16 βαθμού Κελσίου.

