Συστάσεις για την ασφάλεια των πολιτών ενόψει της κακοκαιρίας έκανε ο δήμος Θεσσαλονίκης.

Ισχυροί άνεμοι, οι οποίοι φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ προβλέπονται στην Θεσσαλονίκη μέχρι και το απόγευμα της Τετάρτης 18 Φεβρουαρίου 2026. Η επιδείνωση των καιρικών συνθηκών επισημαίνεται σε επικαιροποιημένο Έκτακτο Δελτίο της Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με τις αρχές να εφιστούν την προσοχή των πολιτών.

Την ίδια ώρα, θυελλώδεις άνεμοι επηρεάζουν και τις θαλάσσιες περιοχές της χώρας. Σύμφωνα με τα νεότερα προγνωστικά δεδομένα του Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών / Meteo.gr, οι ριπές στο Νότιο και Ανατολικό Αιγαίο, κυρίως νοτίων διευθύνσεων, καθώς και στο Νότιο Ιόνιο με δυτικούς ανέμους, ενδέχεται να αγγίξουν τα 90 έως 100 χιλιόμετρα την ώρα.

Ο δήμος Θεσσαλονίκης συνιστά στους πολίτες αυτό το βράδυ να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων προστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την εκδήλωση των έντονων καιρικών φαινομένων.

Συγκεκριμένα, πριν και κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του φαινομένου:

-Μαζέψτε τέντες οικιών και καταστημάτων, ασφαλίστε αντικείμενα τα οποία αν παρασυρθούν από τον άνεμο ενδέχεται να προκαλέσουν καταστροφές ή τραυματισμούς

-Στερεώστε τις διαφημιστικές πινακίδες που τυχόν έχετε αναρτήσει.

-Ασφαλίστε τις πόρτες και τα παράθυρα του σπιτιού ή του χώρου εργασίας σας.

-Αποφύγετε δραστηριότητες σε θαλάσσιες και παράκτιες περιοχές.

-Αποφύγετε τη διέλευση κάτω από μεγάλα δέντρα, κάτω από αναρτημένες πινακίδες και γενικά από περιοχές, όπου ελαφρά αντικείμενα (π.χ. γλάστρες, σπασμένα τζάμια κλπ.) μπορεί να αποκολληθούν και να πέσουν στο έδαφος (π.χ. κάτω από μπαλκόνια).

