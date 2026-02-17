Αναφερόμενος στις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, μίλησε για μια ανατριχιαστική αποκάλυψη.

Σε συνέντευξή που παραχώρησε στο Kontra TV και τον Νίκο Παναγιωτόπουλο, ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης υπογράμμισε ότι, απέναντι στη νέα τραγωδία στη Χίο, το πρωτεύον είναι να διαλευκανθεί πλήρως αυτή η υπόθεση, ώστε «να αποδοθούν ευθύνες εκεί που υπάρχουν». Όπως σημείωσε, πρόκειται για μία ακόμη τραγωδία στις ελληνικές θάλασσες, που στοίχισε τη ζωή σε 15 συνανθρώπους μας και «γεννάει πάρα πολλά ερωτήματα», ενώ υπενθύμισε ότι υπάρχει ένα ιστορικό από πίσω, με καταδίκες της Ελλάδας από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου και με την Πύλο να παραμένει «ακόμα μια ανοιχτή πληγή».

Ο κ. Χαρίτσης ξεκαθάρισε ότι η Νέα Αριστερά δεν υποστηρίζει πρόσωπα ή μηχανισμούς, αλλά «υποστηρίζουμε το δίκαιο, υποστηρίζουμε την εφαρμογή του δικαίου και θέλουμε να ζούμε σε μια χώρα που είναι κράτος δικαίου». Όπως τόνισε, «θέλουμε να τηρούνται οι υποχρεώσεις της χώρας μας», επισημαίνοντας ότι «έχουμε ακούσει διάφορα αδιανόητα αυτές τις μέρες και έχουμε δει υπουργούς της κυβέρνησης να βγαίνουν δημοσίως και να μας κατηγορούν για το γεγονός ότι ζητάμε ακριβώς να αποδοθεί δικαιοσύνη». Επανέλαβε ότι η Νέα Αριστερά θα πιέσει για πλήρη διερεύνηση «γιατί δεν έχουμε εμπιστοσύνη σε μια κυβέρνηση η οποία έχει δείξει δυστυχώς ότι η πολιτική της είναι η πολιτική της αποτροπής», μια πολιτική που χαρακτήρισε παράνομη, «μια πολιτική για την οποία η χώρα μας έχει καταδικαστεί και μια πολιτική, που οδηγεί στην απώλεια ανθρώπινων ζωών».

Όσα δήλωσε για τους 200 της Καισαριανής

Αναφερόμενος στις φωτογραφίες από την εκτέλεση των 200 κομμουνιστών στην Καισαριανή, μίλησε για μια ανατριχιαστική αποκάλυψη, καθώς «για πρώτη φορά έχουμε τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων, αυτών των θυμάτων των ναζιστικών θηριωδιών, μετά από 82 ολόκληρα χρόνια». Περιέγραψε, παράλληλα, ότι μετά τη δημοσιοποίησή τους «έχουμε τον ίδιο εσμό να εμφανίζεται, να βγαίνει στην επιφάνεια και να χύνει το δηλητήριό του». Όπως είπε, «ζούμε σε μια εποχή στην οποία όλος αυτός ο ιστορικός αναθεωρητισμός που προέρχεται από την ακροδεξιά επιχειρεί να αντιστρέψει την ιστορική αλήθεια», ενώ προειδοποίησε ότι η κανονικοποίηση αυτού του λόγου «δείχνει που βρισκόμαστε σήμερα και πρέπει να χτυπήσουν καμπανάκια κινδύνου σε όλον τον δημοκρατικό κόσμο».

Ο κ. Χαρίτσης ανέφερε ότι η Νέα Αριστερά κινήθηκε άμεσα, λέγοντας πως «ήμασταν οι πρώτοι ήδη από την Κυριακή το μεσημέρι που, με δική μου επικοινωνία με την Υπουργό Πολιτισμού, την κ. Μενδώνη, θέσαμε το ζήτημα της ανάκτησης των φωτογραφιών από το ελληνικό κράτος».

«Είναι πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα το πώς θα ανακτηθούν από το ελληνικό κράτος αυτές οι φωτογραφίες που αποτελούν περιουσία του ελληνικού λαού και δεν θα χαθούν σε μια ιδιωτική συλλογή», σημείωσε, προσθέτοντας ότι η υπόθεση ανοίγει και ένα ευρύτερο χρέος της Πολιτείας: «Η Αθήνα είναι η μόνη ευρωπαϊκή πρωτεύουσα που ακόμη και σήμερα δεν έχει ένα μουσείο για την Εθνική Αντίσταση». Όπως τόνισε, πρέπει και η Βουλή των Ελλήνων να εμπλακεί, ενώ έθεσε και το ζήτημα της παιδείας, λέγοντας ότι αφορά και τα σχολικά εγχειρίδια και ότι αυτά τα ζητήματα πρέπει να ανοίξουν με τόλμη και με αντικειμενικότητα. Παράλληλα, μίλησε για τη σημασία της πρόσβασης των νέων γενιών στη συλλογική μνήμη και χαιρέτισε το γεγονός ότι «σχολεία έχουν ευαισθητοποιηθεί και επισκέπτονται τον χώρο αυτές τις μέρες», μετά και τη συνάντησή του με τον δήμαρχο Καισαριανής, κ. Σταμέλο.

Η Ελλάδα δεν πρέπει να είναι «παρατηρητής των εξελίξεων»

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς επανέφερε ως βασική προτεραιότητα το ότι «δεν πρέπει να έχει τρίτη θητεία ο κος Μητσοτάκης, όχι ως πρόσωπο μόνο αλλά ως πολιτική. Γιατί εφαρμόζει μια πολιτική καταστροφική για τα συμφέροντα της κοινωνικής πλειοψηφίας». Υπογράμμισε ότι το ζητούμενο για τον προοδευτικό χώρο δεν είναι οι συγκολλήσεις ούτε οι συνεννοήσεις κορυφής, αλλά η πολιτική, το πρόγραμμα και η ουσία, ώστε να υπάρξει «μία πολιτική πρόταση προς την ελληνική κοινωνία που να απαντά στα μεγάλα μέτωπα, του κόστους ζωής και της ακρίβειας, της ενέργειας και του τραπεζικού τομέα, με κράτος που παρεμβαίνει και έχει έναν αποφασιστικό ρόλο» και όχι ένα κράτος «παρατηρητή των εξελίξεων».

Αναφέρθηκε σε ήδη υπαρκτά βήματα κοινοβουλευτικής συνεργασίας, λέγοντας ότι «καταθέσαμε από κοινού μια πρόταση νόμου μαζί με το ΠΑΣΟΚ και τον ΣΥΡΙΖΑ για μια θεσμική παρέμβαση στο αγροτικό», ενώ υπενθύμισε την παρουσία και συμμετοχή του στη Λέσβο σε ημερίδα που αφορούσε τα ζητήματα της νησιωτικότητας. Για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τόνισε ότι ο ίδιος έχει ζητήσει από πολύ νωρίς να υπάρχει πλήρης πρόσβαση στο αποδεικτικό υλικό: «Έχω ζητήσει από την 1η Ιουλίου 2025 να έρθει όλο το αποδεικτικό υλικό, όλα τα DVD. Nα έρθει στη Βουλή και να είναι προσβάσιμο». Όπως σημείωσε, σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας «Τα Νέα» τελικά αυτές οι συνομιλίες, οι οποίες είχαν συμπεριληφθεί στη δικογραφία μετά την εξέτασή τους από την αρμόδια υπηρεσία της ΕΛΑΣ, δεν είναι όλες οι συνομιλίες και φαίνεται ότι υπάρχουν και άλλες, οι οποίες θα έρθουν και εμπλέκουν μάλιστα και οκτώ στελέχη της Νέας Δημοκρατίας.

Κλείνοντας, ο κ. Χαρίτσης υπογράμμισε: «Για μας τα πράγματα είναι πάρα πολύ καθαρά και πάρα πολύ συγκεκριμένα. Αντίπαλος της Δεξιάς είναι η Αριστερά. Και στη χώρα μας και διεθνώς. Και τον κ. Μητσοτάκη μπορούμε να τον νικήσουμε με μια πολιτική και με μία πρόταση συνθετική, μία πρόταση ενότητας, η οποία όμως θα εκκινεί από την Αριστερά και θα δίνει τη δυνατότητα στην κοινωνική πλειοψηφία, στα λαϊκά στρώματα να κατανοήσουν ότι ναι, μπορεί να υπάρχει ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο το οποίο θα τους αφορά και θα αντιμετωπίζει τα προβλήματά τους».