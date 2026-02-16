Από την απάντηση της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι για τα συγκεκριμένα ΑΦΜ ενώ εμφανίζονταν ως δεσμευμένα, πραγματοποιήθηκαν πληρωμές μεταγενέστερα, ιδίως από το 2024 και μετά, αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Απαντήσεις για την πληρωμή τριών ΑΦΜ που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητά με ανακοίνωσή της η Νέα Αριστερά.

«Η απάντηση της ΑΑΔΕ στο αίτημα της Νέας Αριστεράς, μέσω του βουλευτή της Νάσου Ηλιόπουλου για τρία επίμαχα ΑΦΜ που περιλαμβάνονται στη δικογραφία για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης της Κρήτης με επικεφαλής τον Μύρωνα Χιλετζάκη, γνωστό αγροτοσυνδικαλιστή της ΝΔ, δημιουργεί περισσότερα ερωτήματα και σκιές ως προς τη λειτουργία του ΟΠΕΚΕΠΕ ακόμα και μετά τη μεταφορά του στην ΑΑΔΕ» αναφέρει η Νέα Αριστερά.

Σημειώνει ακόμα πως «από την απάντηση της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι για τα συγκεκριμένα ΑΦΜ ενώ εμφανίζονταν ως δεσμευμένα, πραγματοποιήθηκαν πληρωμές μεταγενέστερα, ιδίως από το 2024 και μετά. Η αποδέσμευση των ΑΦΜ αυτών έγινε κατόπιν απόφασης του Δ.Σ. του ΟΠΕΚΕΠΕ στις 31/1/2024, επί διοίκησης Μπαμπασίδη, με επίκληση πολιτικής εντολής. Ο ίδιος ο κ. Μπαμπασίδης έχει δηλώσει ότι όλα τα δεσμευμένα ΑΦΜ ελέγχθηκαν και τα περισσότερα «νομίμως πληρώθηκαν».

Η Νέα Αριστερά επισημαίνει πως «το ερώτημα που πρέπει να απαντήσει η κυβέρνηση και η ΑΑΔΕ είναι πώς κάποια ΑΦΜ δεσμεύτηκαν το 2022, στη συνέχεια πληρώθηκαν για τα έτη 2023-2024 (και 2025;) και στη συνέχεια συλλαμβάνονται ως μέλη εγκληματικής οργάνωσης με φερόμενη λεία περίπου 1,7 εκατ. ευρώ από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ».

«Για το λόγο αυτό η Νέα Αριστερά καταθέτει άμεσα Επίκαιρη Ερώτηση και ελπίζουμε σε σαφείς απαντήσεις από τον αρμόδιο Υπουργό, ως οφείλει» καταλήγει η ανακοίνωση».