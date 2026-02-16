Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου σε ρεπορτάζ που ήθελε τον Μάρκο Σεφερλή να την αντικαθιστά στην εκπομπή στην άδεια της εγκυμοσύνης της.

Τον 7ο μήνα της εγκυμοσύνης της διανύει πλέον η Κατερίνα Καινούργιου, ενώ σύμφωνα με τα όσα είχε αποκαλύψει πρόσφατα θα βγει σε άδεια και θα σταματήσει από την εκπομπή πριν από την Μεγάλη Εβδομάδα.

Παράλληλα, η γνωστή παρουσιάστρια, το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, αναφέρθηκε στις φήμες περί αντικατάστασής της τις ημέρες που θα απουσιάζει από την εκπομπή, ενώ διέψευσε πως στη θέση της θα βρεθεί ο Μάρκος Σεφερλής.

«Επειδή αυτό ξεκίνησε από κάτι αστεία πράγματα τώρα που έβγαιναν και λέγανε, ότι συνάδελφοι στα sites – κάποιους ανθρώπους δεν τους παίρνουν σοβαρά και δεν τα έκαναν αναπαραγωγές. Οπότε, είναι εσωτερικό αστείο, κατάλαβες; Δεν έγινε δηλαδή μια μεγάλη αναπαραγωγή σ’ αυτό», δήλωσε αρχικά η παρουσιάστρια, ενώ αμέσως μετά προβλήθηκαν οι δηλώσεις του Μάρκου Σεφερλή.

Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου

Με αφορμή το σχετικό απόσπασμα από τις δηλώσεις του Μάρκου Σεφερλή, που διαψεύδει τις φήμες πως θα βρεθεί στη θέση της Κατερίνας Καινούργιου, η ίδια αναφέρθηκε σε προσωπικές εμμονές προς το πρόσωπό της:

«Άκου, όλα αυτά, για να τελειώνει το θέμα, έχουν να κάνουν με προσωπική εμμονή με κάποιους ανθρώπους μαζί μου. Χωρίς λόγο. Επειδή κάποιοι άνθρωποι, δυστυχώς, δεν μπορούν να δεχτούν ότι από κάπου δεν ήταν αρεστοί. Ότι κάπου δεν τους ήθελαν και έπρεπε να αλλάξουν τα πράγματα. Κάθε χρόνο στις εκπομπές -ή γενικότερα, εμένα μου έχει συμβεί- αλλάζουν πράγματα, αλλάζουν συνεργάτες, αλλάζουν συντελεστές».

Και τόνισε: «Δεν είμαι η μόνη παρουσιάστρια που έχει συμβεί αυτό. Και γενικώς, δεν φημίζομαι για τις μεγάλες αλλαγές, φημίζομαι για τις μακροχρόνιες συνεργασίες μου. Καλό είναι λοιπόν, όταν έρθει ο καιρός να γίνουν κάποιες αλλαγές, να τις αποδεχτείς με αξιοπρέπεια».

Στη συνέχεια, η παρουσιάστρια, στάθηκε ιδιαίτερα στις φήμες για την αντικατάστασή της, τονίζοντας πως η τελική απόφαση ανήκει στον τηλεοπτικό σταθμό, ενώ δεν έκρυψε και την αμηχανία της απέναντι σε σχετικό ρεπορτάζ: «Αν κάποιοι άνθρωποι είναι αναξιοπρεπείς, αυτό είναι δικό τους το πρόβλημα. Τέλος πάντων, δεν θα μπω σ’ αυτή τη διαδικασία γιατί δεν θέλω καθόλου να ασχοληθώ με όλα αυτά που έχουν ειπωθεί, γιατί όσους μήνες είμαι έγκυος, από την πρώτη στιγμή της εγκυμοσύνης μου, από κάποιους ανθρώπους έχω βιώσει μια τεράστια αρνητική κριτική και εμμονή. Που δεν ξέρω αν άλλη γυναίκα το έχει βιώσει αυτό σε αυτή τη φάση».

Εκφράζοντας το παράπονό της εξήγησε: «Νομίζω ότι είμαι η μόνη. Από ‘κει και πέρα, δεν με απασχολεί. Εγώ να είμαι καλά, το μωράκι μου να γεννηθεί καλά και δεν μου καίγεται καρφί. Προφανώς, εγώ το είχα πει από την πρώτη στιγμή, γιατί όχι για εμένα -εμένα δεν με νοιάζει, να ‘ρθει εδώ οποιοσδήποτε- αν μου έλεγε το κανάλι ότι θα έρθει ο Μάρκος… ό,τι πει ο σταθμός είναι. Όμως, εφόσον ήξερα από την αρχή την αλήθεια, ήξερα ότι οι συνεργάτες μου μπορούν να το κάνουν αυτό και θα το κάνουν με το καλό, τέλεια… Για ποιο λόγο να κάνεις τέτοιο ρεπορτάζ που στόχος είναι να μειώσεις τους συνεργάτες μου; Αυτό είναι που με στεναχώρησε».

Κλείνοντας, τόνισε πως αν τα όσα είχαν ακουστεί ήταν αλήθεια, τότε η ίδια θα το είχε επιβεβαιώσει νωρίτερα: «Λοιπόν, να είναι καλά, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά και ο Μάρκος να ήταν, θα το ήξερα και θα λέγαμε «ναι, είναι ο Μάρκος». Δηλαδή… εφόσον λέω εγώ από την αρχή «δεν θα είναι», και αυτά τα σενάρια άρχισαν από τον τρίτο μήνα της εγκυμοσύνης μου… Πώς μπορείς, από τον τρίτο μήνα που μια κοπέλα είναι έγκυος -μπορεί, έχει ακουστεί, δεν το είχα κάνει επιβεβαίωση- να βγάζεις τέτοιο ρεπορτάζ;».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgga3rj9iaap?integrationId=40599y14juihe6ly}