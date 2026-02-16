Ο Akylas με το τραγούδι «Ferto», πετάει για Βιέννη για να εκπροσωπήσει τη χώρα στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision 2026.

Το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου, πραγματοποιήθηκε ο εθνικός τελικός, όπου και αναδείχθηκε το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα το Μάιο στη Βιέννη, στον 70ό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision.

Ο Akylas και το τραγούδι «Ferto», κατάφερε να ξεχωρίσει ανάμεσα στις 14 τελικές συμμετοχές και να κερδίσει τόσο την θετική ψήφο του κοινού, όσο και των δύο επιτροπών που βρίσκονταν το βράδυ της Κυριακής, στην σκηνή του εθνικού τελικού. Ειδικότερα, η διεθνής επιτροπή έδωσε 12 βαθμούς στον Akyla, η ελληνική επιτροπή έδωσε, επίσης, 12 βαθμούς ενώ το κοινό συγκέντρωσε 24 βαθμούς, φέρνοντάς τον στην πρώτη θέση.

Τη δεύτερη θέση κατέβαλε ο good job Nicky με το «Dark side of the moon», την τρίτη θέση η Marseaux με το «Χάνομαι», την τέταρτη θέση η Evangelia με το «Parea» και την πέμπτη θέση ο ZAF με το «Αστείο».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgftohexno49?integrationId=40599y14juihe6ly}

Eurovision: Οι πρώτες δηλώσεις του Akyla

Το πρωί της Δευτέρας 16 Φεβρουαρίου, μέσα από την εκπομπή «Νωρίς – νωρίς» της ΕΡΤ, προβλήθηκαν οι πρώτες δηλώσεις του Akyla ύστερα από τα αποτελέσματα, όπου και υποσχέθηκε στο κοινό να δώσει τον καλύτερό του εαυτό το Μάιο στη Βιέννη.

Με δάκρυα στα μάτια, ο Akylas, παρακολουθούσε τα αποτελέσματα της καταμέτρησης, ενώ η συγκίνηση κορυφώθηκε όταν η Μπέττυ Μαγγίρα, ζήτησε από την μητέρα του να ανέβει στη σκηνή.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfvva492qi1?integrationId=40599y14juihe6ly}

«Ευχαριστώ πολύ παιδιά, μου το φέρατε… Είμαι πάρα πολύ συγκινημένος, έχω ρίξει πάρα πολύ κλάμα μέσα. Δεν έχω λόγια, η αγάπη που δέχτηκα από τον κόσμο τον τελευταίο μήνα, είναι εξωπραγματική. Είμαι περήφανος, πραγματικά ευγνώμων. Ανατριχιάζω και τώρα που σας τα λέω αυτά. Δεν μπορώ να πιστέψω ακόμα ότι το κρατάω αυτό στα χέρια μου. Θα κάνω τα αδύνατα - δυνατά, να κάνω τους ανθρώπους που με πίστεψαν περήφανους. Ευχαριστώ πάρα πολύ…. Μείνετε αυθεντικοί… όποιος και να είσαι, από όπου και να είσαι πίστεψε στον εαυτό σου», τόνισε ο Akylas στις δηλώσεις που παραχώρησε στην κάμερα της εκπομπή «Νωρίς – Νωρίς».

Συνέχισε λέγοντας: «Αφιερώνω τη νίκη μου στους συνεργάτες μου αρχικά που ήταν δίπλα μου, στη μανούλα μου, την οικογένειά μου, το Φωκά, σε όλους…. Δεν υπάρχει αυτό που συμβαίνει… Σκοπεύω να κάνω τα αδύνατα – δυνατά. Δεν θέλω να φανώ κάπως αλλά θα προσπαθήσω να το φέρω..».

Με τη σειρά της η μητέρα του Akyla δήλωσε: «Είμαι πάρα πολύ συγκινημένη, τι να πω. Ευχαριστώ όλο τον κόσμο που τον στήριξε.. Ευχαριστώ όλους που τον στήριξαν.. Καλή επιτυχία να έχει ο Akylas μου».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgg6h85cakw1?integrationId=40599y14juihe6ly}