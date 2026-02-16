Ο 27χρονος αυτοδημιούργητος καλλιτέχνης κατάφερε να ξεχωρίσει από την πρώτη στιγμή.

Ο Akylas αναδείχθηκε νικητής με το τραγούδι «Ferto» και θα εκπροσωπήσει την Ελλάδα στη Βιέννη, όπου θα πραγματοποιηθεί ο 70ός διαγωνισμός της Eurovision.

Το «Ferto», που από την πρώτη στιγμή θεωρήθηκε φαβορί, επιβεβαίωσε τις προβλέψεις συγκεντρώνοντας 48 βαθμούς, μέσα από τον συνδυασμό τηλεψηφοφορίας κοινού (50%) και βαθμολογίας των δύο κριτικών επιτροπών – ελληνικής (25%) και διεθνούς (25%). Στη δεύτερη θέση βρέθηκε ο Good Job Nicky με το «Dark Side of the Moon» (33 βαθμοί), ενώ τρίτη αναδείχθηκε η Marseaux με το «Χάνομαι» (32 βαθμοί). Την πεντάδα συμπλήρωσαν η Evangelia με το «Parea» (24 βαθμοί) και ο ZAF με το «Αστείο» (23 βαθμοί).

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfvo9wpioqx?integrationId=40599y14juihe6ly}

Εμφανώς συγκινημένος, ο Akylas δεν μπόρεσε να κρύψει τη φόρτισή του μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων. «Όποιος κι αν είσαι, από όπου κι αν είσαι, σημασία έχει να είσαι αληθινός, θετικός και να ακολουθείς τα όνειρά σου», δήλωσε, παραδεχόμενος πως βρισκόταν ακόμη σε σοκ. Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, έτρεξε να αγκαλιάσει τη μητέρα του, σε μία από τις πιο δυνατές στιγμές της βραδιάς.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgfx8lykydt5?integrationId=40599y14juihe6ly}

Από τις Σέρρες στην σκηνή της Eurovision 2026

Ο Akylas, κατά κόσμον Ακύλας Μυτιληναίος, γεννήθηκε στις Σέρρες το 1999 και ανήκει στη νέα γενιά καλλιτεχνών που παντρεύουν το προσωπικό βίωμα με τον σύγχρονο pop ήχο. Η φοίτησή του στο Μουσικό Σχολείο αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα στη διαδρομή του, καλλιεργώντας από νωρίς τη σχέση του με τη σύνθεση και την ερμηνεία.

Μεγαλωμένος σε περιβάλλον οικονομικών δυσκολιών, μετέτρεψε τις εμπειρίες του σε δημιουργική δύναμη, διαμορφώνοντας ένα καλλιτεχνικό προφίλ με αυθεντικότητα και έντονο συναισθηματικό αποτύπωμα.

Το μήνυμα του «Ferto»

Το «Ferto» κρύβει ένα πολύ σημαντικό μήνυμα πίσω από τους στίχους του. Ασκεί κριτική στην απληστία και τον υπερκαταναλωτισμό της σύγχρονης κοινωνίας και αποτυπώνει τη διαδρομή ενός παιδιού που μεγάλωσε με στερήσεις και πάλεψε για να διεκδικήσει περισσότερα.

Οι στίχοι μιλούν για την αέναη επιθυμία του «όλο και περισσότερα», φωτίζοντας την εσωτερική σύγκρουση ανάμεσα στη φιλοδοξία και την ικανοποίηση. Ο ίδιος ο καλλιτέχνης έχει αναφέρει πως το τραγούδι είναι βαθιά βιωματικό και αφιερωμένο στους γονείς του, αλλά και σε όλους όσοι αγωνίστηκαν για να προσφέρουν στα παιδιά τους ευκαιρίες μέσα σε δύσκολες συνθήκες. Έτσι, το «Ferto» μετατρέπεται σε μια αφήγηση ευγνωμοσύνης και προσωπικής υπέρβασης.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgftohexno49?integrationId=40599y14juihe6ly}