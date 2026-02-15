Η πρέσβης πόζαρε με κόκκινο μακρύ φόρεμα και ασημί γόβες, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον προέδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.

Με τον γιο της εμφανίστηκε η Κίμπερλι Γκιλφόιλ στον εθνικό τελικό της Eurovision 2026.

Η πρέσβης των ΗΠΑ στην Ελλάδα είδε από κοντά το βράδυ της Κυριακής 15 Φεβρουαρίου την παρουσίαση των 14 τραγουδιών, με τους καλλιτέχνες να διεκδικούν το εισιτήριο για την εκπροσώπηση της χώρας στον 70ό μουσικό διαγωνισμό, που θα διεξαχθεί στη Βιέννη.

Η Κίμπερλι Γκιλφόιλ συνοδευόμενη από τον γιο της Ρόναν, πόζαρε με κόκκινο μακρύ φόρεμα και ασημί γόβες, ενώ φωτογραφήθηκε και με τον προέδρο της ΕΡΤ, Γιάννη Παπαδόπουλο.

