Δυναμική ήταν η εμφάνιση του Akyla στον μεγάλο εθνικό τελικό της Eurovision 2026 στην ΕΡΤ. Ο νεαρός τραγουδιστής ξεσήκωσε τη σκηνή στην αποψινή βραδιά του «Sing for Greece» με το τραγούδι του «Ferto».

Σε συνέντευξή του στην ΕΡΤ και στην εκπομπή Studio 4 ο Akylas είχε μιλήσει για το νόημα του τραγουδιού του:

«Ήθελα να είναι κάτι ανεβαστικό, το οποίο να μπορώ να το χορέψω, να το ζήσω. Είναι ένα κομμάτι που μπορεί να ”κουνήσει”, αλλά και να συγκινήσει γιατί έχει ένα νόημα από πίσω. Το κομμάτι μιλάει για τον υπερκαταναλωτισμό και την απληστία.

Στην ουσία είναι τα απωθημένα αυτού του χαρακτήρα. Είναι για τα πράγματα, τα οποία ονειρευόταν να κάνει μικρός και δεν είχε και οι γονείς του δυσκολεύονταν να του τα παρέχουν. Είναι ένα μήνυμα για όλα τα παιδιά στην ίδια κατάσταση», ανέφερε ο Akylas.

