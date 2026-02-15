Σταμάτησε το νικηφόρο σερί των πρασίνων στην Super League.

Ο Παναθηναϊκός σκόνταψε στην Λεωφόρο κόντρα στην ΑΕΛ Novibet, καθώς αναδείχθηκε ισόπαλος 1-1 στο παιχνίδι της 21ης αγωνιστικής της Super League.

Η ΑΕΛ Novibet προηγήθηκε με τον Τούπτα στην έναρξη του δευτέρου μέρους και ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε χάρη σε δυνατό σουτ του Μπακασέτα στο 67′. Ο αρχηγός τους «τριφυλλιού» αποδοκιμαζόταν σε όλη τη διάρκεια του δευτέρου μέρους μέχρι να σκοράρει.

Οι πράσινοι έχασαν την ευκαιρία να μειώσουν στους τέσσερις βαθμούς από το Λεβαδειακό, που ήρθε ισόπαλος με τον Ολυμπιακό στη Βοιωτία.

Ο αγώνας

Το πρώτο ημίχρονο του αγώνα ήταν πολύ κακό σε ρυθμό και θέαμα, καθώς η μόνη αξιόλογη στιγμή ήταν ένα σουτ του Ατανάσοφ από μακρινή απόσταση το οποίο πέρασε πάνω από την εστία του Λαφόν.

Οι φίλοι των πρασίνων αποδοκίμασαν τους παίκτες της ομάδας στην λήξη του πρώτου μέρους.

Η ΑΕΛ Novibet στο 46′ με τον Τούπτα άνοιξε το σκορ. Μετά από πολιορκία στην περιοχή της από τον Παναθηναϊκό, κατάφεραν να απεμπλακούν και με τρομερή πάσα του Σίστο, ο Τούπτα νίκησε τον Λαφόν στο τετ α τετ για να παγώσει τη Λεωφόρο.

Το κλίμα χάλασε για τους πράσινους ακόμα περισσότερο, οι οπαδοί αποδοκίμαζαν τον Μπακασέτα σε κάθε του επαφή με την μπάλα και οι πράσινοι δεν μπορούσαν να σπάσουν την άμυνα των Θεσσαλών.

Ο Τούπτα βρέθηκε κοντά και στο 0-2 στο 64′ που βγήκε ξανά στην κόντρα, αυτή τη φορά όμως ο Λαφόν αντέδρασε σωστά και κράτησε το σκορ στο 0-1 και τον Παναθηναϊκό μέσα στο παιχνίδι.

Ο Μπακασέτας στο 67′ εκμεταλλεύτηκε την κυκλοφορία των συμπαικτών του Παναθηναϊκού και έχοντας λίγο χώρο στο ύψος της μεγάλης περιοχής κατάφερε με συρτό σουτ να ισοφαρίσει σε 1-1.

Ο Ζαρουρί στο 73′ βρέθηκε κοντά στην ανατροπή, όμως το τελείωμά του κατέληξε στο κάθετο δοκάρι του Αναγνωστόπουλου και το σκορ έμεινε ισόπαλο.

Οι πράσινοι ζήτησαν πέναλτι σε μία μονομαχία του Γεντβάι με δύο παίκτες των Θεσσαλών μέσα στη μεγάλη περιοχή, με τον Μόσχου, όμως να δείχνει να συνεχιστεί το παιχνίδι και το VAR να συμφωνεί με την απόφασή του.

Οι πράσινοι προσπάθησαν να κάνουν την ανατροπή μέχρι το τελευταίο λεπτό, όμως δεν το έκαναν με ορθόδοξο τρόπο και δεν βρήκαν τη μεγάλη ευκαιρία μέχρι το φινάλε, με αποτέλεσμα το παιχνίδι να λήξει ισόπαλο με 1-1. Ο Σφιντέρσκι σκόραρε στο 95′, όμως είχε ξεκινήσει την προσπάθειά του από καθαρή θέση οφσάιντ, με αποτέλεσμα το γκολ να ακυρωθεί άμεσα.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βρίσκεται στην πέμπτη θέση της Super League με έξι βαθμούς απόσταση από τον τέταρτο Λεβαδειακό, ενώ η ΑΕΛ Novibet είναι στην 12η θέση με 20 βαθμούς και τέσσερις βαθμούς μακριά από τον 13ο Αστέρα Τρίπολης.

Παναθηναϊκός (Μπενίτεθ): Λαφόν, Γεντβάι, Τουμπά (58′ Πάντοβιτς), Κάτρης, Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Ερνάντεθ, Ταμπόρδα (83′ Γιάγκουσιτς), Αντίνο (58′ Ζαρουρί), Σφιντέρσκι.

ΑΕΛ Novibet (Παντελίδης): Αναγνωστόπουλος, Μασόν, Όλαφσον, Ηλιάδης, Φερίγκρα, Μπατουμπινσικά, Ναόρ (84′ Μούργος), Ατανάσοφ, Σίστο (73′ Πέρες), Σαγκάλ (68′ Ενγκόι), Τούπτα (84′ Αποστολάκης).