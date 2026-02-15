Αυτό που ζήτησαν γονείς και συγγενείς είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη και κάλεσαν τον κόσμο να συμμετέχει μαζικά στις συγκεντρώσεις που προγραμματίζονται τις προσεχείς μέρες για την «μαύρη» επέτειο από το δυστύχημα.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης συγγενείς και φίλοι του θυμάτων του τραγικού σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών παραβρέθηκαν στο μνημόσυνο που τελέσθηκε την Κυριακή (15/2) στο Ιερό Παρεκκλήσι του Απ. και Διακόνου Φιλίππου εντός του νέου σιδηροδρομικού σταθμού Θεσσαλονίκης, προορισμό του μοιραίου επιβατικού τρένου στον οποίο δεν έφθασε ποτέ.

Το μνημόσυνο τελέστηκε από το Μητροπολίτη Νεαπόλεως – Σταυρουπόλεως κ.Βαρνάβα, ο οποίος διάβασε τα 57 ονόματα, όσων έχασαν τη ζωή τους στη σιδηροδρομική τραγωδία, ενώ οι καμπάνες χτύπησαν 57 φορές.

Το παρών στο μνημόσυνο έδωσε και ο αναπληρωτής υπουργός μεταφορών Κωνσταντίνος Κυρανάκης, με κάποιους από τους γονείς και συγγενείς να εκφράζουν τη δυσαρέσκειά τους για την παρουσία του, εκεί.

Μετά την τέλεση του μνημόσυνου, η Κανέλλα Ανδρεάδου, μητέρα της 22χρονης Αφροδίτης Τσιώμα ανέβηκε στην αίθουσα συνεδριάσεων όπου βρισκόταν ο Κώστας Κυρανάκης και ο μητροπολίτης Βαρνάβας. Και σε έντονο ύφος, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Έπρεπε να μας ενημερώσετε. Δεν θα ερχόμουν με τίποτα. Είμαι εναντίον. Είναι οι δολοφόνοι των παιδιών μας, το καταλαβαίνετε; Και δεν αφήνουν τη δικαιοσύνη να κάνει το σωστό».

Στη συνέχεια αποχώρησε από την αίθουσα.

Από την πλευρά της η μητέρα του Γιώργου Παπάζογλου, Δέσποινα Γκανίδου ανέφερε ότι «Σήμερα τελέστηκε το τριετές μνημόσυνο στη μνήμη όλων των θυμάτων και με έκπληξη είδα ότι σε αυτό παραστάθηκε ο υπουργός Μεταφορών κ. Κυρανάκης. Θεωρώ θρασύτατη την παρουσία του».

Η αδερφή θύματος Ρούλα Τζαβάρα, ανέφερε χαρακτηριστικά ότι «δεν το περίμενα να είναι κάποιος από την κυβέρνηση, δεν θα ερχόμουνα καθόλου. Έκανα 200 χλμ για να έρθω. Είδαμε επειδή είναι και Απόκριες τώρα, ότι έβαλαν τη ‘’στολή του πένθους’’ κι ήρθαν. Ήταν τρία χρόνια δύσκολα, παλεύουμε με χίμαιρες (…)».

Ο πατέρας της Ελισάβετ Χατζηβασιλείου, Νίκος απηύθυνε κάλεσμα μαζικής συμμετοχής στο συλλαλητήριο της 28ης Φεβρουαρίου ενώ υπογράμμισε πως «υπάρχουν παρουσίες εδώ που με αποτρέπουν, δεν υπήρχε λόγος, είναι τόπος θλίψης, δεν είναι τόπος πολιτικών δηλώσεων».

