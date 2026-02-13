Συνεχίστηκε η κατάθεση του κ. Ψαρόπουλος στη δίκη για τα εξαφανισμένα βίντεο της εμπορικής αμαξοστοιχίας στη Λάρισα.

«Η ΙΝΤΕΡΣΤΑΡ επέλεξε να παραδώσει τους σκληρούς δίσκους από τον επιβατικό σταθμό». Ήταν η φράση του κ. Ψαρόπουλου που προκάλεσε πριν λίγο νέα ένταση. Γέλασε ο Βασίλης Καπερνάρος για να εισπράξει τη μηνι του μάρτυρα και πατέρα θύματος.

Με την συνέχεια της καταθεσης του κ. Ψαρόπουλου συνεχίζεται η δίκη για τα «εξαφανισμένα» βίντεο στη Λάρισα. Το κλίμα μέχρι στιγμής είναι φορτισμένο εξαιτίας και της έντασης που είχε σημειωθεί την περασμένη Δευτέρα μεταξύ του οδηγού του κ. Καπερνάρου και συγγενών θυμάτων των Τεμπών.

Ο συνήγορος υπεράσπισης του κατηγορούμενου εκπροσώπου της ΊΝΤΕΡΣΤΑΡ ο κ. Β. Καπερναρος επέμεινε στις ερωτήσεις του στο δεκαπενθήμερο διατήρησης του υλικού των καμερών από την οδηγία της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Την άποψη απέρριψε με έγγραφα που είχε παραδώσει στην έδρα ο κ. Ψαρόπουλος.

Μάλιστα, ο πατέρας τής Μάρθης τόνισε: «αυτό που γνωρίζω είναι ότι, όταν το υλικό ζητήθηκε με παραγγελίες της Ανακριτριας και του Εφέτη Ανακριτή δεν παραδόθηκε».

Με την έναρξη της διαδικασίας, συνήγοροι συγγενών που υποστηρίζουν την κατηγορία, έθεσαν θέμα νομιμότητας του εγγράφου που παρουσίασε η υπεράσπιση των κατηγορουμένων και αφορά την επικοινωνία της InterStar με τη Hellenic Train για το ζήτημα της βιντεοσκόπησης του εμπορευματικού σταθμού. Υπενθυμιζεται ότι η Hellenic Train στο συγκεκριμένο έγγραφο ανέφερε ότι η φόρτωση έγινε στην περιοχή Τρίγωνο, σε χώρο όπου σύμφωνα με την εταιρεία δεν υπάρχουν κάμερες.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Παρέδωσε η συνήγορος του εκπροσώπου της ΊΝΤΕΡΣΤΑΡ κυρία Καπερνάρου έγγραφο που υπάρχει στην δικογραφία της κυρίας δίκης και όχι σε αυτή τη δίκη. Ένσταση από την πλευρά των δικηγόρων που υποστηρίζουν την κατηγορία. Η Κωνσταντοπούλου λέει ότι φαίνεται να είναι απευθείας εξαχθεν από το γραφείο του ανακριτή και δείχνει την υπόγεια σχέση.

Ο κ.Καπερναρος απάντησε ότι το έλαβε όταν ήταν δικηγόρος κατηγορούμενου. Δεν είπε ποιός ήταν και εάν κάνει χρήση του εγγράφου με την άδεια του πρώην πελάτη του.

Αίτημα κατέθεσε η κ. Κωνσταντοπούλου να διαβιβαστεί στην εισαγγελία Πρωτοδικών να κληθεί ο κ. Καπερναρος να πει ποιον είχε πελάτη και αν χρησιμοποιεί έγγραφο με την άδεια του.