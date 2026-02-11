Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα συμμετοχής στις συγκεντρώσεις με στόχο να ενισχυθεί η συλλογική φωνή και ο αγώνας για πραγματική δικαίωση.

Τρία χρόνια συμπληρώνονται από την πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία των Τεμπών και συγγενείς των θυμάτων, συλλογικότητες και εργατικά σωματεία καλούν σε συλλαλητήριο μνήμης και διαμαρτυρίας το Σάββατο 28 Φεβρουαρίου, στο Σύνταγμα.

Η κινητοποίηση πραγματοποιείται με αφορμή την επέτειο του σιδηροδρομικού δυστυχήματος που συγκλόνισε τη χώρα, με βασικό αίτημα την απόδοση ευθυνών και την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης. Οι διοργανωτές τονίζουν ότι η μνήμη των θυμάτων παραμένει ζωντανή και υπογραμμίζουν την ανάγκη για δικαιοσύνη, διαφάνεια και ουσιαστικά μέτρα ασφάλειας στις μεταφορές.

Οι διοργανωτές καλούν τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά, ζητώντας «να μη ξεχαστεί» η τραγωδία και να στείλουν σαφές μήνυμα ότι δεν θα σταματήσει ο αγώνας για δικαιοσύνη και για «ανάδειξη των πραγματικών αιτιών που οδήγησαν στο σιδηροδρομικό έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται!»

Στην ανακοίνωσή του ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων σημειώνει «στις 28 Φεβρουαρίου 2026 συμπληρώνονται 3 χρόνια από το Έγκλημα στα Τέμπη που μας στέρησε τους αγαπημένους μας. Λιγότερα από ένα μήνα μετά, στις 23 Μαρτίου 2026, ξεκινάει η κύρια δίκη. Όλα αυτά τα χρόνια και ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών κάνει μεγάλη προσπάθεια να αναδείξει τις πραγματικές αιτίες που οδήγησαν στο Έγκλημα και όλους τους ενόχους, όσο ψηλά και αν βρίσκονται!

Τα Τέμπη δεν ήταν μια κακιά στιγμή. Ήταν έκφραση μιας απάνθρωπης πολιτικής που μπροστά στην ανταποδοτικότητα και το κέρδος δεν λογαριάζει ούτε την ανθρώπινη ζωή, που γεννά και συγκαλύπτει εγκλήματα. Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών απευθύνει κάλεσμα για συμμετοχή στις μεγάλες συγκεντρώσεις μαζί με τα Εργατικά Κέντρα και τα Σωματεία Εργαζομένων, τους Φοιτητικούς Συλλόγους, τους μαζικούς φορείς σε όλη την Ελλάδα.

Για να δυναμώσει η φωνή μας ακόμα περισσότερο, για να δυναμώσει ο αγώνας μας για την πραγματική δικαίωση, Για να μην υπάρξουν άλλα Τέμπη! Το κάλεσμα είναι στην Αθήνα στις 12 μμ στο Σύνταγμα, στη Θεσσαλονίκη στις 12μμ στο Άγαλμα Βενιζέλου και σε όλη την Ελλάδα»



