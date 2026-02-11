Ο πρώην παίκτης του Survivor σχολίασε την επικαιρότητα της Eurovision. Ποιον από το ριάλιτι επιβίωσης θα πήγαινε τον Διαγωνισμό Τραγουδιού;

Στην κάμερα της εκπομπής «Το Πρωινό», μίλησε το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, ο Gio Kay, όπου και σχολίασε την επικαιρότητα της Eurovision, τον Akyla, αλλά και την Antigoni, που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο με το τραγούδι «Jalla».

Όπως εξήγησε, θεωρεί πολύ καλή την συμμετοχή της Κύπρου, ενώ αποκάλυψε πως γνωρίζει προσωπικά την Antigoni, ωστόσο δεν ξέρει ποιος είναι ο Akylas, ένα από τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού.

«Όχι, δεν τον ξέρω τον Akyla. Ξέρω την Antigoni όμως. Καλή φίλη, πιστεύω θα πάει καλά. Πάντα έλεγα ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιο τραγούδι που να ακολουθεί την παράδοση, την Ελλάδα όπως ήταν παλιά, κρίμα που δεν είναι για την Ελλάδα το τραγούδι. Δεν έχω καμία σχέση με το τραγούδι».

Σχολιάζοντας τον Akyla δήλωσε: «Δεν ξέρω καν τον Akyla, να σου πω ότι μου άρεσε ή δεν μου άρεσε το τραγούδι του; Υπάρχουν πολύ καλύτεροι, πιο δυνατοί που μπορούν να μπουν. Θα πήγαινα στη Eurovision με δικό μου καλλιτέχνη».

Τέλος, αποκάλυψε πως αν έπρεπε να διαλέξει έναν από τους συμπαίκτες του στο Survivor για να πάει στη Eurovision, θα επέλεγε τον Μιχάλη Σηφάκη: «Το Σηφάκη θα έπαιρνα… Ο αγαπημένος μου εκεί».

