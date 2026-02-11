Η Antigoni Baxton που θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στην Eurovision 2026, έδωσε την απάντησή της στις αντιδράσεις που προκλήθηκαν για το βίντεο κλιπ του τραγουδιού της, «Jalla».

Λίγες ώρες μετά από την παρουσίαση του βίντεο κλιπ για το τραγούδι «Jalla», με το οποίο η Antigoni Baxton θα εκπροσωπήσει την Κύπρο στον 70ο Διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, προκλήθηκαν αντιδράσεις για το περιεχόμενό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες πολίτες και πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου ανέφεραν πως πρόκειται για «απαράδεκτη παρουσίαση της Κύπρου» και αιτήθηκαν την απόσυρση του κομματιού.

Το βράδυ της Τρίτης 10 Φεβρουαρίου, ο Γενικός Διευθυντής του ΡΙΚ, Θανάσης Τσώκος, απάντησε σχετικά με τη συμμετοχή.

Η Antigoni Baxton μιλάει για τη συμμετοχή της στη Eurovision

Το πρωί της Τετάρτης 11 Φεβρουαρίου, λίγες ώρες πριν από τον Α’ Ημιτελικό της Ελλάδα, η Antigoni μίλησε στην εκπομπή «Super Κατερίνα», όπου εξέφρασε τον ενθουσιασμό της αλλά και την άποψή της γύρω από τις αντιδράσεις που προέκυψαν.

Εκφράζοντας τη χαρά της η ερμηνεύτρια δήλωσε: «Το Jalla, σημαίνει «και άλλα». Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη. Δεν περίμενα να είναι τόσο πολύ ωραίο όλη η ενέργεια που έχω πάρει από τον κόσμο».

Σε δεύτερο χρόνο αναφερόμενη στο βίντεο κλιπ και στη συμμετοχή της Σοφίας Χατζηπαντελή σε αυτό, η ερμηνεύτρια σχολίασε:

«Ήθελα να δείξω την Κύπρο που ξέρω εγώ. Για μένα η Κύπρος είναι η γιαγιάκα, ο παππούς μου, η οικογένειά μου, το χωριό που πηγαίναμε κάθε καλοκαίρι. Είμαι φίλη με τη Σοφία και όταν γράψαμε το κομμάτι είχα στο μυαλό μου ότι τη θέλω στο κλιπ. Είναι μία Κυπραία πολύ χαρούμενη για τις ρίζες της».

Σε ερώτηση που δέχτηκε για το αν την επηρεάζει η πιθανή σύγκριση με την Ελένη Φουρέιρα η ίδια αποκρίθηκε: «Όχι… Τη θαυμάζω, είναι inspiration για μένα. Μου έστειλε μήνυμα όταν έμαθε ότι θα πάω Eurovision και μου είπε: ότι είναι πολύ χαρούμενη, αν θέλεις κάποια tips».

Τέλος, σχολιάζοντας τις αντιδράσεις που προέκυψαν για το βίντεο κλιπ και το τραγούδι η Antigoni δήλωσε: «Εγώ αγαπάω την Κύπρο και έδειξα την Κύπρο που νιώθω. Έχει έναν στίχο που λέει «άστους να λαλούν». Κι έτσι λέμε, άστους να λαλούν».

{https://exchange.glomex.com/video/v-dgc31yuxs3o9?integrationId=40599y14juihe6ly}