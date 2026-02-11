Αγρότες από όλη την Ισπανία κατέκλυσαν τους δρόμους της Μαδρίτης με τα τρακτέρ τους, δείχνοντας την εναντίωσή τους στη συμφωνία ΕΕ-Mercosur.

Πάνω από 10.000 αγρότες από όλη την Ισπανία κατέκλυσαν από το πρωί της Τετάρτης, τους δρόμους στο κέντρο της Μαδρίτης, κάνοντας αισθητή την οργή του αγροτικού κόσμου εκφράζοντας μια σειρά αιτημάτων, αρκετά παρόμοια με εκείνα των Ελλήνων αγροτών.

Τα αιτήματα των Ισπανών αγροτών καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων, όπως η γραφειοκρατία, οι «πράσινοι» κανονισμοί, η έλλειψη διαδοχής στις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και οι πωλήσεις προϊόντων χαμηλότερες του κόστους παραγωγής.

Επιπλέον, στο στόχαστρο βρέθηκαν κυρίως οι περικοπές στην Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ) που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τον επόμενο προϋπολογισμό (2028-2034), καθώς και η εμπορική συμφωνία μεταξύ ΕΕ και χωρών του μπλοκ Mercosur.

Από τις πρώτες πρωινές ώρες, δεκάδες τρακτέρ άρχισαν να καταφθάνουν στη Μαδρίτη, σχηματίζοντας πέντε φάλαγγες με συμμετοχές από σχεδόν όλες τις αυτόνομες κοινότητες της Ισπανίας. Όπως ανέφερε εκπρόσωπος της καταλανικής οργάνωσης Uniò de Pagesos στην εφημερίδα ABC, η μετάβαση από την Καταλονία μέχρι την πρωτεύουσα αποδείχθηκε ιδιαίτερα δύσκολη: τα τρακτέρ μεταφέρθηκαν με φορτηγά έως τη Γκουανταλαχάρα και από εκεί, νωρίς το πρωί, ξεκίνησαν οδικώς για τη Μαδρίτη. Τελικός προορισμός ήταν η Πλατεία Κολόν, όπου είχαν ήδη συγκεντρωθεί χιλιάδες διαδηλωτές που έφτασαν με λεωφορεία από διάφορες περιοχές της χώρας.

Λίγο πριν το μεσημέρι, η πορεία άρχισε να κατευθύνεται προς το υπουργείο Γεωργίας. «Δεν φεύγουμε», δήλωσε ένας από τους εκπροσώπους στους αστυνομικούς, εκφράζοντας ταυτόχρονα παράπονα για την «περιορισμένη» παρουσία της αστυνομίας στη διαδρομή, προκειμένου να διευκολυνθεί η ταχύτερη κίνηση της αυτοκινητοπομπής. Η κινητοποίηση εξελίχθηκε χωρίς εντάσεις, ακολουθώντας τις λεωφόρους Πασέο ντελ Πράδο και Ρεκολέτος, με ενδιάμεση στάση μπροστά από το Κογκρέσο των Αντιπροσώπων.

Με πληροφορίες από AP/ABC