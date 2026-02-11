Ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή βρίσκονται από τις 10 το πρωί οι τρεις νεαροί που κατηγορούνται για τον εμπρησμό στα Χανιά.

Ανάστατη είναι η τοπική κοινωνία των Χανίων με την υπόθεση εμπρησμού σε επιχείρηση που φέρεται να οργανώθηκε κατόπιν εντολής Ρώσου πρώην δημάρχου. Από το πρωί, οι τρεις κατηγορούμενοι βρίσκονται ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή, με τον έναν να αρνείται να μιλήσει στις αρχές, τον δεύτερο να αποδέχεται πλήρως τις κατηγορίες και τον τρίτο να δηλώνει ότι τον εμπλέκουν χωρίς να γνωρίζει λεπτομέρειες.

Η ομολογία του 21χρονου κατηγορούμενου

Ο 21χρονος κατηγορούμενος περιέγραψε ότι στις 15 Ιανουαρίου 2026 συναντήθηκε με τον 24χρονο συγκατηγορούμενό του σε πακιστανικό μαγαζί στη Θεσσαλονίκη. Εκεί του δόθηκαν 500 ευρώ για εισιτήρια και διαμονή και ένα κινητό με κάρτα sim. Στα Χανιά, δύο άγνωστοι τους παρέλαβαν από το ξενοδοχείο και τους οδήγησαν στο στόχο. Ο ίδιος ήταν οδηγός, ενώ οι άλλοι δύο προχώρησαν στην ενέργεια. Στη συνέχεια, παρέλαβε δέμα με περίπου 850 ευρώ και όταν επέστρεψε στη Θεσσαλονίκη έλαβε επιπλέον 350 ευρώ ως αμοιβή. Ο τρίτος κατηγορούμενος, μόνιμος κάτοικος Χανίων, προμήθευσε τους άλλους δύο με μπιτόνια βενζίνης και λάδι, ισχυριζόμενος ότι τον έμπλεξαν χωρίς να γνωρίζει πλήρως το σχέδιο. Σύμφωνα με τον πατέρα του, ο γιος του ήταν άπειρος και δεν είχε εμπλακεί ποτέ σε παρανομίες, ενώ εργαζόταν από τα 16 του χρόνια και είχε δημιουργήσει οικογένεια.

Το video που «πρόδωσε» τους τρεις δράστες

Αίσθηση προκαλεί το video ντοκουμέντο που δείχνει τους δράστες να πλησιάζουν πεζοί το κτίριο κρατώντας μπιτόνια, φορώντας κουκούλες και γάντια, με τον έναν μάλιστα να προσπαθεί να σβήσει τη φωτιά με το ίδιο χέρι που κρατούσε το μπιτόνι. Στο κινητό του 21χρονου βρέθηκε φωτογραφία από το χέρι του με εγκαύματα, ενώ από κάμερες ασφαλείας εντοπίστηκε το λευκό όχημα με το οποίο διέφυγαν.

Ο 78χρονος Ρώσος πρώην δήμαρχος φέρεται να έδωσε την εντολή για τον εμπρησμό, με κίνητρο οικονομικές διαφορές με την πρώην σύντροφό του. Το θύμα της επίθεσης ήταν όμως η ιδιοκτήτρια της διπλανής επιχείρησης, η οποία δεν είχε σχέση με το πρώην ζευγάρι. Ο 78χρονος κατηγορείται για συμμετοχή σε συμμορία, ηθική αυτουργία σε εκβίαση και εμπρησμό, καθώς και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.

Μετά την ενέργεια, η πρώην σύντροφος του Ρώσου φέρεται να έλαβε απειλητικά μηνύματα για μελλοντικές επιθέσεις, με προειδοποιήσεις πως θα καούν και οι φίλοι της. Ο φερόμενος ως εμπρηστής είχε έρθει σε επαφή με κυκλώματα της ρωσόφωνης μαφίας στη Θεσσαλονίκη για την οργάνωση της επίθεσης, ζητώντας και δύο διαμερίσματα ως μέρος της εκφοβιστικής στρατηγικής.

«Δεν είναι συμμορία κακοποιών»

Για ερασιτέχνη και όχι για οργανωμένη συμμορία κακοποιών έκανε λόγο ο δικηγόρος ενός εκ των τριών νεαρών κατηγορουμένων στην υπόθεση εμπρησμού που σημειώθηκε σε μεσιτικό γραφείο στην Αλμυρίδα Αποκορώνου στις 19 Ιανουαρίου. Ο κ. Γιώργος Λεωνίδης, δικηγόρος του 24χρονου από την Θεσσαλονίκη «Ο εντολέας μου είναι 24 ετών, είναι ένα νέο παιδί, αντιμετωπίζει κάποια σοβαρά οικονομικά προβλήματα. Δεν είναι ο σοβαρός κακοποιός όπως τον παρουσιάζουν σε όλες τις ειδήσεις και σε όλες τις εφημερίδες. Πρόκειται για ένα νέο παιδί το οποίο προέβη στη συγκεκριμένη πράξη και αποδέχθηκε την ευθύνη που του αναλογεί ωστόσο δεν γνώριζε τον λόγο που γινόταν όλο αυτό το περιστατικό

«Ήταν εντελώς ερασιτεχνικές οι ενέργειες που έκανε και αυτός ήταν και ο λόγος που συνελήφθη σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα. ‘Οπως έκανε γνωστό ο κ. Λεωνίδης μιλώντας στο zarpanews.gr, ο 24χρονος δεν γνωρίζει τον 78χρονο Ρώσο που φέρεται να του έδωσε την εντολή του εμπρησμού αλλά μιλούσαν με μηνύματα μέσω εφαρμογής.

«Δεν γνωρίζει με ποιον μιλούσε. Αποδέχθηκε την ευθύνη που του αναλογεί και την πράξη που τέλεσε με το θάρρος και το ήθος που έχει ένα νέο παιδί. Έχει μετανιώσει για την πράξη του».

Σχετικά με τους άλλους δυο συγκατηγορούμενούς του, φερόμενους ως φυσικούς αυτουργούς, ο συνήγορος υπεράσπισης του 24χρονου υποστήριξε πως «γνωρίζει τον έναν, τον άλλο δεν τον γνωρίζει, ο άλλος απλά είναι ένα τυχαίο παιδί που έμπλεξε στην ιστορία». Οι τρεις νεαροί αντιμετωπίζουν τις κατηγορίες του εμπρησμού με κακουργηματικό χαρακτήρα, ωστόσο εμείς αμφισβητούμε αυτό το γεγονός. Εμείς θεωρούμε ότι η πράξη που θα έπρεπε να τους αποδοθεί είναι ο εμπρησμός από πλημμεληματικής μορφής και η κατηγορία της συμμορίας και όχι εγκληματικής οργάνωσης. Δεν υπάρχει καμία ιεραρχία και καμία δομή».