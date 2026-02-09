Ο εμπρησμός σε επιχείρηση στον Αποκόρωνα Χανιών φαίνεται να κρύβει πίσω της εγκληματική οργάνωση από τη Ρωσία.

Στο επίκεντρο των ερευνών για τον εμπρησμό μεσιτικού γραφείου στον Αποκόρωνα Χανίων, που σημειώθηκε στις 19 Ιανουαρίου, βρίσκεται ένας 78χρονος Ρώσος υπήκοος. Οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να είναι το πρόσωπο που έδωσε την εντολή για την επίθεση.

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr, ο συγκεκριμένος άνδρας έχει διατελέσει δήμαρχος σε αστικό κέντρο της Ρωσίας, καθώς και στέλεχος κρατικού υπουργείου. Ο 78χρονος φέρεται να καθοδήγησε τρεις νεαρούς άνδρες ώστε να προχωρήσουν στον εμπρησμό μεσιτικού γραφείου που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από χώρο που συνδέεται με την πρώην σύντροφό του.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dganwvt0hqep?integrationId=40599y14juihe6ly}

Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί τρία άτομα, ηλικίας 21, 24 και 25 ετών. Ανάμεσά τους βρίσκεται και ένας 25χρονος από τα Χανιά, ενώ οι δύο νεότεροι κατάγονται από τη Θεσσαλονίκη. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν ενώπιον του εισαγγελέα Χανίων, από τον οποίο ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν την ερχόμενη Τετάρτη ενώπιον του ανακριτή.

Σε βάρος τους έχουν απαγγελθεί κατηγορίες που αφορούν εμπρησμό, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία, πρόκληση φθορών και σύσταση συμμορίας. Την εξιχνίαση της υπόθεσης ανέλαβε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων, η οποία συνεχίζει τις έρευνες και εκτός Κρήτης, διερευνώντας πιθανές διασυνδέσεις με ευρύτερα εγκληματικά δίκτυα.

Μέχρι στιγμής, ο 78χρονος που φέρεται να αποτελεί τον «εγκέφαλο» της υπόθεσης δεν έχει συλληφθεί.