Η ψηφοφορία αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει σε μια ειδική σύνοδο της ολομέλειας, που συγκλήθηκε για τις 24 Φεβρουαρίου, έτσι ώστε να σηματοδοτήσει την 4η επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα ψηφίσει την Τετάρτη για το δάνειο των 90 δισεκατομμυρίων ευρώ της ΕΕ για τη χρηματοδότηση της Ουκρανίας, δήλωσε τη Δευτέρα η πρόεδρος του Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μετσόλα.

Οι ψηφοφορίες σχετικά με το δάνειο είχαν προγραμματιστεί να πραγματοποιηθούν αργότερα αυτόν τον μήνα, αλλά μεταφέρθηκαν για την Τετάρτη, 11 Φεβρουαρίου.

«Υπάρχει συμφωνία μεταξύ των πολιτικών ομάδων», δήλωσε η εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου, Ντελφίν Κολάρντ, πριν από την έναρξη της ολομέλειας.

Το κεντροδεξιό Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα, οι κεντροαριστεροί Σοσιαλιστές και Δημοκράτες και το φιλελεύθερο Renew Europe συμφώνησαν να επισπεύσουν τη διαδικασία της ψηφοφορίας, επιτρέποντας στην Επιτροπή να συγκεντρώσει κεφάλαια από την αγορά διεθνούς χρέους, με την υποστήριξη του μακροπρόθεσμου προϋπολογισμού της ΕΕ.

Η υποστήριξη των τριών ομάδων σημαίνει ότι οι ψηφοφορίες, συμπεριλαμβανομένων των αλλαγών στον προϋπολογισμό της ΕΕ και σε έναν υφιστάμενο μηχανισμό χρηματοδότησης της Ουκρανίας, θα εξασφαλίσουν την απαραίτητη πλειοψηφία για να περάσει η ψήφιση του δανείου.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Χωρίς το δάνειο, η Ουκρανία κινδυνεύει να ξεμείνει από μετρητά μέχρι τον Απρίλιο, κάτι που θα ήταν καταστροφικό για την πολεμική της προσπάθεια εν μέσω των συνεχιζόμενων ειρηνευτικών συνομιλιών με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ.

Η ψηφοφορία αρχικά είχε προγραμματιστεί να γίνει σε μια ειδική σύνοδο της ολομέλειας, που συγκλήθηκε για τις 24 Φεβρουαρίου, έτσι ώστε να σηματοδοτήσει την 4η επέτειο της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Μέχρι σήμερα, η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έχουν παράσχει 187,3 δισ. ευρώ για την υποστήριξη της Ουκρανίας, συμπεριλαμβανομένων 66 δισ. ευρώ σε στρατιωτική υποστήριξη.

Με πληροφορίες του Politico