Ο Aletai έχει αντίστοιχη ηλικία με έναν άλλο μετεωρίτη που πέρυσι διαπέρασε την οροφή κατοικίας στην πολιτεία της Τζόρτζια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το περιστατικό εκείνο είχε καταγραφεί ως πύρινη σφαίρα που διέσχισε τον ουρανό μέρα μεσημέρι, έγινε ορατή από δεκάδες αυτόπτες μάρτυρες.

Τελωνειακοί και ερευνητές από τη Ρωσία απέτρεψαν την παράνομη εξαγωγή ενός τεράστιου θραύσματος μετεωρίτη, το οποίο επρόκειτο να σταλεί στη Βρετανία δηλωμένο ψευδώς ως αντικείμενο διακόσμησης κήπου, ανακοίνωσε την Πέμπτη η Ομοσπονδιακή Τελωνειακή Υπηρεσία της Ρωσίας.

Σύμφωνα με το cbsnews, το ογκώδες δείγμα, με βάρος περίπου 2,8 τόνους, εκτιμάται ότι προέρχεται από τον μετεωρίτη Aletai, έναν από τους μεγαλύτερους γνωστούς σιδερένιους μετεωρίτες που έχουν βρεθεί στη Γη. Σύμφωνα με τις αρχές, έχει ήδη ξεκινήσει ποινική έρευνα για την υπόθεση.

Όπως ανέφερε η τελωνειακή υπηρεσία, το «στρατηγικής σημασίας φορτίο» εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια ελέγχου σε θαλάσσιο εμπορευματοκιβώτιο στο λιμάνι της Αγίας Πετρούπολης. Κατά τη διαδικασία εξαγωγής του, το αντικείμενο είχε δηλωθεί ως γλυπτό κήπου, ωστόσο η ενδελεχής επιθεώρηση έδειξε ότι η πραγματική του προέλευση και αξία δεν αντιστοιχούσαν στα δηλωθέντα στοιχεία.

Σε βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα, φαίνονται τελωνειακοί υπάλληλοι να ανοίγουν το κιβώτιο και να αποκαλύπτουν τον βράχο, ο οποίος είχε γκρι χρώμα και τραχιά επιφάνεια.

{https://www.youtube.com/watch?v=0GkSOqIbnMk}

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των αρχών, η αξία του θραύσματος θα μπορούσε να φτάνει τα 323 εκατομμύρια ρούβλια, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 4,2 εκατομμύρια δολάρια. Η ανακοίνωση δεν διευκρίνισε ποιο άτομο ή φορέας επιχείρησε την εξαγωγή, παρά μόνο ότι ο τελικός προορισμός του φορτίου ήταν το Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιστήμονες έχουν επανειλημμένα εκφράσει ηθικές επιφυλάξεις σχετικά με την εμπορική εκμετάλλευση μετεωριτών, καθώς συχνά αποτελούν πολύτιμο υλικό για επιστημονική έρευνα και προσφέρουν σημαντικές πληροφορίες για τη σύσταση του πρώιμου ηλιακού συστήματος.

Ο μετεωρίτης Aletai εντοπίστηκε στη δυτική Κίνα το 1898 και θεωρείται ότι έχει ηλικία τουλάχιστον 4,5 δισεκατομμυρίων ετών. Δεν είναι γνωστό πότε ακριβώς έπεσε στη Γη, ωστόσο τέτοια φαινόμενα καταγράφονται κατά διαστήματα.