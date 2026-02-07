Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός επρόκειτο να επισκεφθεί την Ουάσινγκτον το διάστημα 18 - 22 Φεβρουαρίου, ωστόσο η συνάντηση των δύο ηγετών επισπεύσθηκε.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου αναμένεται να συναντηθεί την Τετάρτη στην Ουάσινγκτον με τον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, με βασικό θέμα τις εξελίξεις γύρω από το ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα και τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης.

Όπως αναφέρει το Reuters και σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του Νετανιάχου, οι συνομιλίες επικεντρώνονται στο Ιράν, σε μια περίοδο αυξημένης έντασης και διπλωματικής κινητικότητας στη Μέση Ανατολή.

Έμμεσες συνομιλίες ΗΠΑ – Ιράν στο Ομάν

Την Παρασκευή πραγματοποιήθηκαν έμμεσες πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ Ιρανών και Αμερικανών αξιωματούχων στη Μουσκάτ του Ομάν. Και οι δύο πλευρές δήλωσαν ότι αναμένονται σύντομα νέοι γύροι διαπραγματεύσεων.

Ωστόσο, σύμφωνα με περιφερειακό διπλωμάτη που ενημερώθηκε από την Τεχεράνη, το Ιράν επέμεινε στο «δικαίωμά του να εμπλουτίζει ουράνιο», ενώ ξεκαθάρισε ότι το βαλλιστικό του πρόγραμμα δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης.

«Κόκκινες γραμμές» της Τεχεράνης

Ιρανοί αξιωματούχοι έχουν αποκλείσει κατηγορηματικά το ενδεχόμενο να τεθούν προς συζήτηση οι πυραυλικές δυνατότητες της χώρας, οι οποίες συγκαταλέγονται στα μεγαλύτερα οπλοστάσια της Μέσης Ανατολής. Παράλληλα, η Τεχεράνη ζητά διεθνή αναγνώριση του δικαιώματός της στον εμπλουτισμό ουρανίου.

Η θέση Νετανιάχου: Πύραυλοι και «ιρανικός άξονας»

Από την πλευρά του Ισραήλ, το γραφείο του πρωθυπουργού τόνισε ότι ο Νετανιάχου θεωρεί πως οποιαδήποτε συμφωνία με το Ιράν πρέπει να περιλαμβάνει αυστηρούς περιορισμούς στους βαλλιστικούς πυραύλους, καθώς και διακοπή της υποστήριξης της Τεχεράνης προς τον λεγόμενο «ιρανικό άξονα» στην περιοχή.

Η επικείμενη συνάντηση θα είναι η έβδομη μεταξύ Νετανιάχου και Τραμπ από την επιστροφή του Αμερικανού προέδρου στον Λευκό Οίκο τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.

Επισπευσμένη συνάντηση λόγω κλιμάκωσης

Αρχικά, οι δύο ηγέτες επρόκειτο να συναντηθούν στις 18 Φεβρουαρίου, ωστόσο η συνάντηση επισπεύσθηκε λόγω της ανανεωμένης έντασης με το Ιράν. Εκπρόσωπος του Νετανιάχου δεν διευκρίνισε τους λόγους της αλλαγής ημερομηνίας.

Τον περασμένο Ιούνιο, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν σε ισραηλινή στρατιωτική επιχείρηση κατά ιρανικών εγκαταστάσεων εμπλουτισμού ουρανίου και άλλων πυρηνικών υποδομών, στην πιο άμεση αμερικανική στρατιωτική δράση που έχει σημειωθεί ποτέ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Το Ιράν απάντησε εξαπολύοντας πυραυλική επίθεση σε αμερικανική στρατιωτική βάση στο Κατάρ.

Φόβοι για νέα περιφερειακή σύγκρουση

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει ότι θα προχωρήσουν σε νέες επιθέσεις εάν το Ιράν συνεχίσει τα προγράμματα εμπλουτισμού ουρανίου και ανάπτυξης βαλλιστικών πυραύλων.

Την ίδια στιγμή, παγκόσμιες δυνάμεις και περιφερειακά κράτη εκφράζουν έντονη ανησυχία ότι μια κατάρρευση των διαπραγματεύσεων θα μπορούσε να πυροδοτήσει νέα σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης, με κίνδυνο γενικευμένης αποσταθεροποίησης στην ευρύτερη πετρελαιοπαραγωγό περιοχή.

Το Ιράν έχει προειδοποιήσει ότι θα απαντήσει σκληρά σε οποιαδήποτε νέα επίθεση, απειλώντας παράλληλα γειτονικές χώρες του Κόλπου που φιλοξενούν αμερικανικές βάσεις ότι θα μπορούσαν να βρεθούν στο στόχαστρο.