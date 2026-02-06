Στο επίκεντρο της συνάντησης τέθηκε η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και οι μεταναστευτικές ροές από τη Λιβύη.

Η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι συναντήθηκε σήμερα στο Μιλάνο με τον Εμίρη του Κατάρ, σεΐχη Ταμίμ Μπιν Χαμάντ Αλ Θάνι, που βρίσκεται στην ιταλική συμπρωτεύουσα για την τελετή έναρξης των Χειμερινών Ολυμπιακών Αγώνων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ιταλικής κυβέρνησης, «η συνάντηση επέτρεψε μια σε βάθος ανταλλαγή απόψεων για την κατάσταση στην Μέση Ανατολή». Οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις απαραίτητες πρωτοβουλίες για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, καθώς και τις προσπάθειες για τη σταθεροποίηση και την μελλοντική ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας. Η Ιταλίδα πρωθυπουργός εξέφρασε επίσης τη μεγάλη της ικανοποίηση για το διαπραγματευτικό έργο της Ντόχας και στις δύο περιπτώσεις.

Παράλληλα, η Μελόνι και ο Εμίρης του Κατάρ επιβεβαίωσαν τη στήριξή τους στις προσπάθειες σταθεροποίησης στη Λιβύη. Τέλος, οι δύο ηγέτες συζήτησαν και το ζήτημα του μεταναστευτικού, τονίζοντας την ανάγκη κοινών δράσεων για την καταπολέμηση των παράτυπων ροών και της εμπορίας ανθρώπων στη Μεσόγειο.