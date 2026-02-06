«The Floor», επέστρεψε και σήμερα με τον Γιώργο Λιανό.

Άλλη μία μέρα στο «The Floor», με τον Γιώργο Λιανό να υποδέχεται τους 70 διαγωνιζόμενους και να ξεκινά η νέα φάση μονομαχιών για την κορυφή.

Σήμερα, Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου, ο παρουσιαστής ενημέρωσε τους παίκτες πως έχουν ήδη αποχωρήσει 30 μέλη, ενώ μέχρι τη λήξη του παιχνιδιού θα έχουν απομείνει μόλις 60.

Ιδιαίτερη στιγμή αποτέλεσε η επικράτηση της Κωνσταντίνας, η οποία κατέκτησε το χρηματικό έπαθλο των 2.000 ευρώ μαζί με τον κύριο Δημήτρη. Εντυπωσιακή παρουσία παραμένει και ο Mr. Gee, ο οποίος δεν έχει ακόμα αντιμετωπιστεί από κανέναν συμπαίκτη του.

Ο Γιώργος Λιανός θέλησε μάλιστα να μάθει τον λόγο για τον οποίο ο παίκτης αποκαλείται Mr. Gee, ενώ παραδέχτηκε πως ο ίδιος στο πλατό τον προσφωνούν Mr. Lee λόγω της αγάπης του για το κινέζικο φαγητό.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8580uzpku1?integrationId=40599y14juihe6ly}

Παράλληλα, στο βάθρο ανέβηκαν σήμερα ακόμη δύο παίκτες, με τη μονομαχία να συγκεντρώνει όλα τα βλέμματα.

Ο Μάνος επέλεξε την κατηγορία «Αποφθέγματα», θέλοντας να κατακτήσει την πρώτη θέση, αντιμετωπίζοντας τον κύριο Δημήτρη, που είχε τη μεγαλύτερη θέση δίπλα του. Μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη και αγχωτική δοκιμασία, ο Μάνος κατάφερε να ανέβει στην κορυφή, παρά την ισχυρή αντίσταση του κύριου Δημήτρη, που στάθηκε αντάξιος αντίπαλος.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg8596ayreft?integrationId=40599y14juihe6ly}

Ο επόμενος παίχτης που ανέβηκε στο πλευρό του Γιώργου Λιανού, διεκδίκησε οικόπεδο μεγαλύτερο από του Μάνου, ενώ ο Στέλιος προκάλεσε τον Στέλιο προκειμένου να κατακτήσει τον τίτλο.

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg859p73remh?integrationId=40599y14juihe6ly}