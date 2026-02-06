Ο ηθοποιός αρνείται τις κατηγορίες που του αποδίδονται.

Τέσσερις κατηγορίες σεξουαλικής κακοποίησης ανηλίκων, απήγγειλε ο εισαγγελέας στον ηθοποιό Τίμοθι Μπάσφιλντ, σύζυγο της Μελίσα Γκίλμπερτ, της διάσημης Λώρα από το «Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι».

Ο Μπάσφιλντ είχε αποφυλακιστεί για τις ίδιες κατηγορείς μόλις πριν από δύο εβδομάδες. Ο 68χρονος ηθοποιός κατηγορείται ότι παρενόχλησε ένα 7χρονο αγόρι στα γυρίσματα της σειράς «The Cleaning Lady», μιας τηλεοπτικής εκπομπής του Fox στην οποία εργαζόταν ως σκηνοθέτης. Ο ίδιος αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες.

Ο Μπάσφιλντ παραδόθηκε στις αρχές στο Αλμπουκέρκι του Νέου Μεξικού στις 13 Ιανουαρίου, λίγες ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης εναντίον του. Μια εβδομάδα αργότερα, σε ακρόαση που ακολούθησε, ο εισαγγελέας της κομητείας Μπερναλίγιο προσπάθησε να τον θέσει υπό κράτηση εν αναμονή της δίκης, αλλά ένας δικαστής απέρριψε το αίτημα.

Το γραφείο του εισαγγελέα ανέφερε σε εκείνη την ακρόαση ότι θα παραπέμψει την υπόθεση σε ανώτερο δικαστήριο για την απαγγελία κατηγορητηρίου. Την υπόθεση χειρίζεται η Μονάδα Ειδικών Θυμάτων του εισαγγελέα.

«Όπως συμβαίνει με όλες τις ποινικές διαδικασίες, ο κ. Μπάσφιλντ θεωρείται αθώος εκτός και μέχρι να αποδειχθεί η ενοχή του ενώπιον δικαστηρίου», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

«Ο Εισαγγελέας Σαμ Μπρέγκμαν τόνισε ότι η προστασία των παιδιών παραμένει κορυφαία προτεραιότητα για το γραφείο του. Το Γραφείο του Εισαγγελέα της Κομητείας Μπερναλίλο παραμένει προσηλωμένο στο να κάνει ό,τι είναι δυνατόν για να προστατεύσει τα παιδιά και να διασφαλίσει τη δικαιοσύνη για τα θύματα».

Οι δικηγόροι του Μπάσφιλντ υποστήριξαν ότι οι γονείς των φερόμενων ως θυμάτων άσκησαν τις κατηγορίες σε μια πράξη εκδίκησης, αφού οι γιοι τους αποκλείστηκαν από την εκπομπή.

«Η Ποινική Καταγγελία δεν υποκινήθηκε από αποδεικτικά στοιχεία, αλλά από τις προσπάθειες γονέων με τεκμηριωμένο ιστορικό εξαπάτησης και οικονομικής εκμετάλλευσης για να δημιουργήσουν μοχλό πίεσης μετά την απώλεια μιας εξαψήφιας πηγής εισοδήματος», υποστήριξε η υπεράσπιση σε μια πρόταση κατά της προφυλάκισης.

Ο Λάρι Στάιν, δικηγόρος του Μπάσφιλντ, δήλωσε σε ανακοίνωσή του την Παρασκευή ότι το κατηγορητήριο δεν ήταν απροσδόκητο.

«Όπως λέει η παροιμία, ένα μεγάλο σώμα ενόρκων θα απαγγείλει κατηγορίες για ένα σάντουιτς με ζαμπόν», είπε. «Αυτό που είναι βαθιά ανησυχητικό είναι ότι ο Εισαγγελέας επιλέγει να προχωρήσει σε μια υπόθεση που είναι θεμελιωδώς αβάσιμη και δεν μπορεί να αποδειχθεί στη δίκη». Ο Στάιν ισχυρίστηκε επίσης ότι η ακροαματική διαδικασία της 20ής Ιανουαρίου «αποκάλυψε μοιραίες αδυναμίες στα αποδεικτικά στοιχεία του Κράτους».

«Αυτή η δίωξη φαίνεται να καθοδηγείται από κάτι άλλο εκτός από τα γεγονότα ή τον νόμο», πρόσθεσε. «Ο κ. Μπάσφιλντ θα αντιταχθεί σε αυτές τις κατηγορίες σε κάθε στάδιο και προσβλέπει στην εξέταση της υπόθεσης του σε δημόσια συνεδρίαση, όπου τα αποδεικτικά στοιχεία έχουν σημασία, όχι κεκλεισμένων των θυρών».

Με πληροφορίες του Variety