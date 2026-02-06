Οι νοτιάδες που πνέουν έφεραν κύμα αφρικανικής σκόνης σε μεγάλο κομμάτι της Κρήτης.

Οι νοτιάδες που πνέουν στην Κρήτη τα τελευταία 24ωρα έχουν ανεβάσει τη θερμοκρασία σε ανοιξιάτικα επίπεδα, φέρνοντας μαζί τους στο νησί ποσότητες αφρικανικής σκόνης.

Παρά το γεγονός ότι το φαινόμενο αυτό είναι σύνηθες στο νησί, η συγκέντρωση αφρικανικής σκόνης κατά τους χειμερινούς μήνες είναι σπάνια.

Οι αισθητήρες του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που έχουν τοποθετηθεί στο Ρέθυμνο κατέγραψαν 130 γραμμάρια σκόνης ανά κυβικό μέτρο, με την μέση φυσιολογική τιμή να υπολογίζεται στα 30 γραμμάρια.

Σύμφωνα με τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Κώστα Λαγουβάρδο, από το Σάββατο το πρωί (7/2) η ατμόσφαιρα θα καθαρίσει δήλωσε στο patris.gr και αναφέρθηκε στην ένταση ενός φαινομένου ασυνήθιστου για την εποχή.

«Λόγω της εμμονής των νοτιάδων το τελευταίο διάστημα στην Κρήτη, είναι αρκετά τα επεισόδια που είχαμε τόσο στα τέλη Ιανουαρίου, όσο και στις αρχές Φεβρουαρίου. Είχαμε ένα μονοήμερο επεισόδιο σκόνης την 1η Φεβρουαρίου αλλά και νωρίτερα πολλά επεισόδια μέσα στον Γενάρη, τα οποία δεν είναι συνηθισμένα να γίνονται αυτή την περίοδο, όπου συνήθως επικρατούν βοριάδες. Φέτος, όμως, επιμένουν οι νοτιάδες και γι’ αυτό υπάρχει μεταφορά σκόνης από την Αφρική. Ταυτόχρονα οι θερμοκρασίες είναι ήπιες, δεν είναι θερμοκρασίες χειμώνα, το καταλαβαίνει εύκολα ο κόσμος.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

{https://exchange.glomex.com/video/v-dg842m4gm0op}

»Πρόκειται για μία εμμονή της ατμοσφαιρικής κυκλοφορίας που συνοδεύεται γενικά στη χώρα μας από νοτιάδες. Αυτές είναι συνθήκες που ευνοούν τη μεταφορά σκόνης από τις ερημικές εκτάσεις της Αφρικής στην περιοχή μας, επηρεάζοντας κυρίως την Κρήτη, τη Νότια Πελοπόννησο αλλά ακόμα και τις Κυκλάδες. Είναι σύντομα τα επεισόδια, μία με δύο ημέρες το καθένα αλλά είναι όντως αρκετά για την εποχή», καταλήγει ο κ. Λαγουβάρδος.

Λέκκας: Δεν είναι πρωτόγνωρο το φαινόμενο αλλά ξεφεύγει λόγω εποχικότητας

Φαίνεται ότι το φαινόμενο είναι εκτός εποχής αλλά το αίτιο δεν έχει αλλάξει, σημειώνει και μετεωρολόγος Μανώλης Λέκκας. «Πάντα είχαμε μεταφορές σκόνης από τις βόρειες ακτές της Αφρικής, δεν είναι πρωτόγνωρο και μάλιστα έχουμε βιώσει πολύ πιο έντονα φαινόμενα στο παρελθόν. Αυτό που λίγο ξεφεύγει λόγω εποχικότητας, είναι ότι προέρχονται από συστήματα της Βόρειας Αφρικής, τα οποία εν συνεχεία επισκέπτονται τον ελληνικό χώρο. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μεταφέρουν μεγάλες ποσότητες από τις ερημικές εκτάσεις της Αφρικής, μικρότερης ποιότητας ρύπων σε σκόνη, η οποία επηρεάζει τις δικές μας περιοχές κι έτσι γίνεται αρκετά έντονο το φαινόμενο, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται με ισχυρούς νοτιάδες».

Πρόσθεσε πως «Οι μεταφορές σκόνης διαχωρίζονται σε 2 κατηγορίες. Η μία είναι της ανώτερης ατμόσφαιρας όπου βλέπουμε μια θολούρα αλλά η κατώτερη ατμόσφαιρα είναι καθαρότερη. Όταν όμως όπως συμβαίνει τώρα, έχουμε μεταφορά σκόνης στην κατώτερη ατμόσφαιρα, τότε τα μικροσωματίδια προκαλούν προβλήματα σε κάποιες κοινωνικές ομάδες που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία, όπως οι ηλικιωμένοι και τα μικρά παιδιά. Κατά τα άλλα όσοι έχουν αναπνευστικά προβλήματα, επηρεάζονται πιο λίγο. Ευτυχώς δεν έχουμε επεισόδια μακράς διάρκειας ρύπων, με αποτέλεσμα να μην υπάρχουν τόσο μεγάλοι κίνδυνοι» σημείωσε ο κ. Λέκκας.

{https://www.youtube.com/watch?v=ZwEJlZPTCp8}

Με πληροφορίες του patris.gr/Star Channel