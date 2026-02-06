Νέα σεισμική δόνηση ανοιχτά του Λασιθίου.

Διαδοχικές είναι οι σεισμικές δονήσεις που καταγράφονται ανοιχτά της Κρήτης, καθώς έως τώρα έχουν σημειωθεί πέντε, μεγέθους από 3 έως 3,9 Ρίχτερ.

Στις 20:07 σημειώθηκε σεισμός 3,9 Ρίχτερ και το επίκεντρο εντοπίστηκε 19 χιλιόμετρα ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου. Το εστιακό βάθος ήταν 9,7 χιλιόμετρα.

Ακολούθησε στις 20:17 δόνηση 3,2 Ρίχτερ, σύμφωνα με την αυτόματη λύση του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου. Το επίκεντρο ήταν 13 χιλιόμετρα δυτικά- νοτιοδυτικά του Γουδουρά Λασιθίου και το εστιακό βάθος 5 χιλιόμετρα.

Μέσα σε 46 λεπτά έχουν σημειωθεί πέντε σεισμικές δονήσεις στην περιοχή, ανάμεσά τους δύο μεγέθους 3,9 και μία 3,8 Ρίχτερ.

Αρχικά στις 19:31 σημειώθηκε δόνηση 3 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 17 χιλιόμετρα ανατολικά της Χρυσής Λασιθίου και το εστιακό βάθος ήταν 11,8 χιλιόμετρα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Ακολούθησε νέα δόνηση, ένα λεπτό αργότερα (19:32), μεγέθους 3,9 Ρίχτερ. Και σε αυτή την περίπτωση το επίκεντρο εντοπίστηκε σε θαλάσσιο χώρο, 16 χιλιόμετρα ανατολικά- βορειοανατολικά της Ιεράπετρας, ενώ το εστιακό βάθος ήταν 11,6 χιλιόμετρα.

Έπειτα από λίγα λεπτά, στις 19:41 έγινε και τρίτος σεισμός, περίπου στην ίδια περιοχή. Η δόνηση ήταν 3,8 Ρίχτερ. Το επίκεντρο εντοπίστηκε 23 χλμ. ανατολικά- νοτιοανατολικά της Χρυσής Λασιθίου και το εστιακό βάθος ήταν 7,2 χιλιόμετρα.