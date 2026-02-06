Ποια τραγούδια έχει η playlist της Σελίν Ντιόν;

Υπάρχουν τραγούδια που «ζηλεύει» η Σελίν Ντιόν; Και θα μπορούσε να τραγουδήσει Metallica; Η σταρ απαντά και στα δύο με βίντεο που ανάρτησε στα social media.

Στην ανάρτηση, η τραγουδίστρια αναφέρει πως συχνά τη ρωτάνε τι ακούει, οπότε έδωσε μια μικρή γεύση από την playlist της. Το πρώτο τραγούδι στο οποίο αναφέρεται είναι το «Love on the brain» της Rihanna και καθιστά σαφές ότι θα ήθελε πολύ να το είχε ερμηνεύσει η ίδια.

«Πρώτα από όλα, αυτό το τραγούδι θα έπρεπε να είναι δικό μου. Έκανε υπέροχη δουλειά, αγαπώ τη Rihanna τόσο πολύ, αλλά έπρεπε να είναι δικό μου», τονίζει η Σελίν Ντιόν.

Μεταξύ άλλων η playlist της περιλαμβάνει το «Until it sleeps», των Metallica και εξηγεί ότι πρόκειται για την αγαπημένη μπάντα ενός εκ των γιων της, του Έντι. Στη συνέχεια «προσπαθεί» να τραγουδήσει Metallica.

Στο ίδιο βίντεο, η Σελίν Ντιόν φαίνεται να ζητά από τον Τζέιμς Μπλαντ να της γράψει τραγούδι, ενώ προτείνει συνεργασία στη Celeste.

{https://x.com/celinedion/status/2019782260073890238?s=20}