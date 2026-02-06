Το Bitcoin κατέγραψε άλμα περίπου 10% την Παρασκευή, ανακάμπτοντας από το έντονο sell-off της προηγούμενης ημέρας.

Άλμα περίπου 10% κατέγραψε το Bitcoin την Παρασκευή, ανακάμπτοντας από το έντονο ξεπούλημα της προηγούμενης ημέρας που το είχε φέρει κοντά στο κρίσιμο επίπεδο των 60.000 δολαρίων.

Το κρυπτονόμισμα διαπραγματευόταν στα 69.672 δολάρια λίγο πριν το μεσημέρι ώρα Νέας Υόρκης, σημειώνοντας σημαντικά κέρδη μέσα σε ένα 24ωρο έντονης μεταβλητότητας.

Η άνοδος ήρθε μετά από βουτιά περίπου 15% την Πέμπτη, όταν το Bitcoin υποχώρησε κάτω από τις 61.000 δολάρια και έφτασε οριακά πάνω από το ψυχολογικό όριο των 60.000 δολαρίων. Νωρίτερα την Παρασκευή είχε ήδη αρχίσει μια ήπια ανάκαμψη, με την τιμή να κινείται γύρω από τις 66.300 δολάρια.

Η πτωτική πορεία εντάσσεται σε ένα ευρύτερο bear market που ξεκίνησε μετά το ιστορικό υψηλό άνω των 126.000 δολαρίων τον Οκτώβριο. Η πίεση στις αγορές κρυπτονομισμάτων αποδίδεται, μεταξύ άλλων, στη συνεχιζόμενη πτώση των τεχνολογικών μετοχών στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τις οποίες το Bitcoin εμφανίζει συχνά ισχυρή συσχέτιση. Παράλληλα, η έντονη μεταβλητότητα σε άλλα περιουσιακά στοιχεία, όπως ο χρυσός και το ασήμι, έχει ενισχύσει το κλίμα αβεβαιότητας στις διεθνείς αγορές.

Σημαντικό ρόλο στο πρόσφατο sell-off έπαιξαν και οι αναγκαστικές ρευστοποιήσεις θέσεων, καθώς αυτόματες πωλήσεις ενεργοποιήθηκαν όταν η τιμή του Bitcoin έφτασε σε προκαθορισμένα επίπεδα. Σύμφωνα με στοιχεία της Coinglass, την Πέμπτη ρευστοποιήθηκαν θέσεις σε κρυπτονομίσματα αξίας άνω των 2 δισ. δολαρίων, ενώ την Παρασκευή το αντίστοιχο ποσό πλησίασε τα 800 εκατ. δολάρια.

Την ίδια στιγμή, ενδείξεις δείχνουν ότι μεγάλοι θεσμικοί επενδυτές μειώνουν την έκθεσή τους. Τα αμερικανικά ETFs Bitcoin, τα οποία πριν από έναν χρόνο αγόραζαν μαζικά κρυπτονομίσματα, είναι πλέον καθαροί πωλητές το 2026, σύμφωνα με την CryptoQuant. Όπως ανέφερε στο CNBC ο επικεφαλής ερευνών της 10X Research, Markus Thielen, πολλοί επενδυτές που αγόρασαν Bitcoin μέσω ETFs σε μέσες τιμές κοντά στα 90.000 δολάρια βρίσκονται σήμερα σε σημαντικές ζημιές, γεγονός που εντείνει τις εκροές.

Παρά τη σημερινή αντίδραση, αρκετοί αναλυτές εμφανίζονται επιφυλακτικοί για τη συνέχεια. Το Bitcoin παραμένει πάνω από 40% χαμηλότερα από το ιστορικό του υψηλό, ενώ άλλα μεγάλα κρυπτονομίσματα, όπως το Ether, το XRP και το Solana, έχουν σημειώσει ακόμη μεγαλύτερες απώλειες. Εκτιμήσεις της 10X Research κάνουν λόγο για πιθανή περαιτέρω υποχώρηση της τιμής έως τα επίπεδα των 50.000 δολαρίων, μετά από μια βραχυπρόθεσμη τεχνική αντίδραση, με τον Thielen να προειδοποιεί ότι μέσα στο καλοκαίρι δεν αποκλείεται να καταγραφούν νέα χαμηλά.